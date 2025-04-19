الأهلي فرض أسلوبه بالشوط الأول بحلول إمام عاشور وصن داونز مضغوط والنتيجة سلبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 04:33 مساءً -

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز المقامة حالياً على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي، ويُدير المباراة الحكم الصومالي عمر عبدالقادر عرتن.

بدأت المباراة بنشاط واضح من الفريقين ولم يستغرق "جس النبض" وقتاً إذ ضغط الأهلي محاولاً الوصول إلى مرمى صاحب الأرض والجمهور وإن كانت اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة أكثر من فرصة أهلاوية لأهداف عن طريث أحمد رضا وجراديشار.

نشط فريق صن داونز ، وسدد توبوهو موكوينا لاعب صن داونز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة، وعاد أمام عاشور ليُسدد كرة قوية أمسك بها حارس صن داونز قبل ن يرد صاحب الأرض بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

واصل الأهلي الضغط مُستغلاً المساحات الكبيرة بين خطوط صن داونز الذي ظهر غير متماسك ، وأهدر لاعبي الأهلي أكثر من فرصة أخطرها فرصة جراديشار في الدقيقة 45 حيث سدد رأسية تصدى لها القائم.

تواصل الضغط الأهلاوي إلى أن إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

يضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش -مروان عطية – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد وجراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد- مصطفى شوبير- أشرف بن شرقي وأحمد نبيل كوكا.

فيما يضم تشكيل صن داونز ، كلاً من : رونوين ويليامز- خوليسو موادو – جرانت كيكانا – موسى ليبوسا – أوبيري موديبا -مارسيلو أليندي – ثيبو موكوينا – جايدن آدامز- تاشريك ماتيوس – لوكاس ريبيرو – بيتر شالوليلي

وعلى مقاعد البدلاء: دينيس أونيانجو – لوكاس سواريز – زوكو مدونيلوا – أكيسو تيواني – سيفليلي موخليسي – باثيوسي أوباس – أرثر سالاس – ثيمبا زواني – إكرام رينيرز