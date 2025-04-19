مدبولى: إقبال كبير من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 04:33 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك نماذج " تفرح" من شباب مصر، مشيرا إلي أن هناك تنسيق كامل مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فيما يتعلق بقطاع الصناعة.

وأوضح إنه تفقد خلال جولته اليوم بالعاشر من رمضان، مجموعة من المصانع في عدد من المجالات المختلفة من بينها الأدوية والصناعات الغذائية ومكونات المعدات الكهربائية ومعدات المرافق والبنية التحتية والنقل.