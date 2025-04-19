مصرع 8 أشخاص وإصابة 26 آخرين في تصادم سيارتين بالمنيا (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 04:33 مساءً - تنشر صوت الأمة أول صور لحادث مصرع 8 أشخاص وإصابة 26 آخرين في المنيا، حيث شهدت وصلة الطريق الصحراوي الغربي بتونا الجبل عند مصنع القمامة حادث تصادم سيارة نصف نقل مع سيارة ربع نقل، وتم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارتين إحداهما نصف نقل والأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى وصلة تونا الجبل بملوى، وقد أسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 27 آخرين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة.

وتقدم اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا والمصابين في حادث استغلال سيارات البيك آب فى نقل المواطنين، مما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين، إثر تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ربع نقل محملة بالركاب من العمال والأطفال، على الطريق الصحراوي الغربي بجوار قرية تونا الجبل بمركز ملوى.

سيارات الإسعاف في موقع الحادث سيارات الإسعاف في موقع الحادث

موقع الحادث موقع الحادث

موقع حادث مصرع 8 أشخاص وإصابة 26 آخرين في المنيا (2) موقع حادث مصرع 8 أشخاص وإصابة 26 آخرين في المنيا (2)

موقع حادث مصرع 8 أشخاص وإصابة 26 آخرين في المنيا موقع حادث مصرع 8 أشخاص وإصابة 26 آخرين في المنيا

نقل الضحايا نقل الضحايا



