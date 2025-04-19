التعليم تعلن مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025.. تعرف على التفاصيل لجميع المراحل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 04:32 مساءً - أيام قليلة فقط تفصل طلاب المرحلة الإعدادية وجميع الصفوف الدراسية عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي.

موعد امتحانات الترم الثاني للمرحلة الإعدادية 2025

حددت الوزارة أن طلاب الصفوف الإعدادية سيبدؤون اختبارات نهاية العام مع نهاية شهر مايو المقبل، على أن تقوم كل إدارة تعليمية بإصدار الجداول النهائية الخاصة بكل صف على حدة، وفق مواعيد تناسب ظروف كل محافظة.

امتحانات شهر أبريل 2025

أما بالنسبة للامتحانات الشهرية، فتبدأ اختبارات شهر أبريل اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل وتستمر حتى يوم الأربعاء 30 أبريل.

وستشمل هذه الامتحانات المناهج التي تم تدريسها خلال الفترة من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر من الترم الثاني.

الجدول الزمني لامتحانات الترم الثاني لجميع الصفوف

تم تحديد موعد انطلاق امتحانات نهاية العام لجميع صفوف النقل في المرحلة الابتدائية والإعدادية، بما في ذلك الشهادة الإعدادية، لتبدأ يوم السبت 24 مايو 2025 وتستمر حتى الخميس 29 مايو.

ومن المقرر أن تجرى الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع كحد أقصى.

الثانوية العامة 2025

أما طلاب الصف الثالث الثانوي، فمن المنتظر أن تبدأ امتحاناتهم النهائية يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025، على أن تستمر الدراسة والمراجعات خلال فترة الامتحانات العملية والشفوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

عدد أيام الدراسة والإجازات المتبقية

بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي، فإن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني يبلغ 97 يومًا من أصل 102 يومًا، تم خصم 5 أيام منها بسبب الإجازات الرسمية.

الإجازات المتبقية في العام الدراسي