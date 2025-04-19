بلبن: شكرًا للرئيس السيسي على تدخله السريع لإنهاء أزمة الإغلاق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 04:32 مساءً - أعربت شركة بلبن عن امتنانها العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تدخله الفوري لحل أزمة إغلاق فروعها، والتي كادت أن تؤدي لتوقف نشاط الشركة بالكامل داخل مصر وتهديد مستقبل 25 ألف شاب يعملون ضمن طاقمها.

وفي بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، وجهت الشركة رسالة شكر وتقدير للرئيس على ما وصفته بالرعاية والاهتمام الأبوي، مؤكدة أنها تلقت دعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة لمناقشة الأزمة والوصول لحلول عملية.

وجاء البيان أن عبرت الشركة عن امتنانها العميق لتدخله المباشر في الوقت المناسب وأكدت بلبن أنها تلتزم بجميع شروط ومعايير السلامة والجودة داخل السوق المصري.

وشكرت الشركة الجهات المختصة على تعاملها المهني وتواصلها السريع والعادل، حيث شددت على احترامها التام لقرارات الجهات الرقابية واستعدادها الكامل للتعاون والشفافية.

وقد كانت شركة بلبن قد ناشدت الرئيس المصري بعد إغلاق جميع فروعها داخل البلاد، بالإضافة إلى عدد من الفروع في دول عربية، وهو ما وصفته بـ"أزمة غير مسبوقة" أثرت على أكثر من 110 فرع ومصنع تابع لها.