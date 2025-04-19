أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للكوادر الأمنية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 03:32 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك، إستضافت أكاديمية الشرطة بمقر "مركز بحوث الشرطة" فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "القانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان"، بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة خلال الفترة من 14 حتى 17 إبريل 2025م.

وتضمن البرنامج التدريبى تناول عدد من الموضوعات أبرزها (العلاقة بين القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان –قواعد السلوك والمبادىء الأساسية لإستخدام القوة والأسلحة النارية) فضلاً عن مبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام الوزارة بالإنفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية ، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.