انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 03:32 مساءً - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وصن داونز فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، وهي المباراة التي يُديرها الحكم الصومالي عمر عبدالقادر عرتن.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش -مروان عطية – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد وجراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد- مصطفى شوبير- أشرف بن شرقي وأحمد نبيل كوكا.

على الصعيد ذاته، أكد مارسيل كولر، المدير الفني سعادته بتواجد فريقه في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، لافتاً إلى أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة.

وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، «المباراة لن تكن سهلة أمام منافس قوي، وهو أمر معروف فى نصف النهائي، وشاهدنا النتائج التي سبقت هذه المرحلة والتى تؤكد قوة المنافسات وتقارب المستويات، وبالتأكيد هدفنا التأهل إلى النهائي».

وتابع كولر، «الأهلي تأهل إلى قبل النهائي، وينافس بقوة على كل الألقاب، واللاعبون لديهم خبرات، وسبق لهم اللعب فى جنوب أفريقيا، وكرة القدم لعبة جماعية، ونتحدث بشكل مستمر داخل منظومة الفريق عن هذه المرحلة المهمة للغاية».

وأشار مدرب الأهلي إلى أن «تركيزنا منصب فقط على المباراة والتحضير المناسب لها، ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين».