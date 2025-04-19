وزير العمل يلتقى نظيره اللبناني لبحث ملفات ذات الاهتمام المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 03:32 مساءً - على هامش فعاليات الدورة 51 للمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة،التقى وزير العمل محمد جبران مع نظيره اللبناني د. محمد حيدر ،والوفد المرافق له لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك .

أكد الوزيران على عمق العلاقات المصرية اللبنانية على كافة بمستويات ،وأهمية وضع خطة للتواصل والربط الالكتروني بين البلدين ،لتسهيل التعاون في ملفات التدريب والتشغيل ،و تنقل الأيدي العاملة بين البلدين .

وأكد الوزير جبران على التطوير المستمر الذي يشهده ملف التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص ،وجاهزية الوزارة لتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي .

فيما رحب وزير العمل اللبناني بالتعاون مع وزارة العمل المصرية وكذلك التنسيق فيما يخص توفير فرص عمل للكوادر المصرية في سوق العمل اللبنانية بشكل قانوني،والتنسيق، لتوعيتها بحقوقها وواجباتها .