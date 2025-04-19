أخبار مصرية

وزير العمل يلتقى نظيره اللبناني لبحث ملفات ذات الاهتمام المشترك

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وزير العمل يلتقى نظيره اللبناني لبحث ملفات ذات الاهتمام المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 03:32 مساءً - على هامش فعاليات الدورة 51 للمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة،التقى وزير العمل  محمد جبران مع نظيره اللبناني د. محمد حيدر ،والوفد المرافق له لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك .

 

أكد الوزيران على عمق العلاقات المصرية اللبنانية على كافة بمستويات ،وأهمية وضع خطة للتواصل والربط الالكتروني بين البلدين ،لتسهيل التعاون في ملفات التدريب والتشغيل ،و تنقل الأيدي العاملة بين البلدين .

 

 

وأكد الوزير جبران على التطوير المستمر الذي يشهده ملف التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص ،وجاهزية الوزارة لتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي .

 

فيما رحب وزير العمل اللبناني بالتعاون مع وزارة العمل المصرية وكذلك التنسيق فيما يخص توفير فرص عمل للكوادر المصرية في سوق العمل اللبنانية بشكل قانوني،والتنسيق، لتوعيتها بحقوقها وواجباتها .

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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