تهنئة وروح محبة.. مفتي الجمهورية يبعث برسالة محبة للبابا تواضروس الثاني بعيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 03:31 مساءً - رفع مفتي الجمهورية نظير محمد عياد أسمى آيات التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار ومؤكداً على الدور الحيوي لروح المحبة والتسامح في تعزيز الدور الوطني وداعياً الله أن يعمر مصر بالأمن والسلام.

قام شيخ الأزهر بالتواصل مع البابا تواضروس الثاني لتقديم التهنئة بعيد القيامة، حيث أعرب عن تمنياته بالخير والازدهار للمسيحيين مؤكداً على أهمية التلاحم والوحدة الوطنية في هذه المناسبة المباركة.

السلام والأمان كان على رأس أولويات النقاش بين الجانبين، حيث تم التركيز على ضرورة إنهاء وقف العدوان في غزة وتوفير الحماية للمدنيين.