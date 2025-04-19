نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| «بلبن» تشكر الرئيس السيسي بعد تدخله لحل أزمة إغلاق المحلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت شركة بلبن بيانًا أعربت فيه عن خالص امتنانها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدة برعايته الكريمة واهتمامه الأبوي، وحرصه الدائم على متابعة كل ما يمس مصلحة أبناء الوطن.

وجاء في بيان الشركة: "تلقينا بفخر بالغ وتقدير عميق الاستجابة السريعة والتدخل المباشر من جانب الرئيس، والذي تمثل في دعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، بهدف ضمان الالتزام التام بمعايير السلامة داخل السوق المصري، وتحت إشراف كامل من الجهات الرقابية المعنية، مع تعهدنا بالامتثال الكامل لكافة الاشتراطات والمعايير المنظمة للعمل في قطاع الأغذية".

نتائج التحاليل تكشف بكتيريا ممرضة وألوان محظورة

الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصدرت بيانًا مفصلًا أعلنت فيه أن التحاليل المعملية التي أجريت على منتجات "بلبن" أظهرت وجود بكتيريا ممرضة تسبب التسمم الغذائي، بالإضافة إلى استخدام ألوان صناعية محظورة دوليًا في بعض المنتجات.

كما تبين أن بعض المواد تم تخزينها بطرق غير صحيحة، ما ساعد على فساد المنتجات وتغيّر خصائصها، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المستهلك.

شكاوى المستهلكين وحملات رقابية واسعة

جاء هذا التحرك بعد تلقي الجهات الرقابية عددًا من الشكاوى من المواطنين بخصوص حالات تسمم غذائي ناتجة عن تناول منتجات الشركة، ما دفع الهيئة إلى تنفيذ حملات تفتيش موسعة على جميع فروع ومصانع "بلبن" في أنحاء الجمهورية.

وقد تم خلال تلك الحملات سحب عينات للتحليل، ومصادرة وإعدام كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إغلاق الفروع والمنشآت بشكل مؤقت لحين توفيق الأوضاع.

تأثير الأزمة على الاقتصاد والعمالة

الشركة أشارت في بيانها إلى أن الأزمة تسببت في توقف نشاط 110 فروع، بالإضافة إلى المصانع والمنشآت المرتبطة بها، ما أدى إلى تعطيل عمل 25 ألف موظف.

كما أكدت أن "بلبن" تمثل نموذجًا مصريًا ناجحًا في قطاع الأغذية، حيث انتشرت منتجاتها في 9 دول عربية خلال فترة قصيرة.

نهاية الأزمة تلوح في الأفق؟

رغم خطورة ما كشفته التحقيقات، فإن تدخل الرئيس السيسي ودعوة الجهات المعنية للحوار والبحث عن حلول قد يفتحان الباب لعودة تدريجية لنشاط الشركة، بشرط التزامها التام بتصحيح المخالفات والالتزام الصارم بمعايير سلامة الغذاء.



