نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد القيامة المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بزيارة مطرانية طموه بمركز أبو النمرس.

وكان في استقبال نائب المحافظ نيافة الانبا صموئيل أسقف طموه توابعها والقمص بموا مرقس وكيل المطرانية والقمص سرجيوس لطيف وكيل المطرانية والقمص كيرلس صبحي وكيل المطرانية المطرانية والقس باسيليوس سمير لجنة العلاقات العامة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ونقل نائب محافظ الجيزة، تهنئة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة للأنبا صموئيل بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدا قوة الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والذي يشهد عليه التاريخ المصري علي مختلف العصور.

مشيرا إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا صموئيل عن امتنانه لزيارة نائب المحافظ ومرافقوه لمقر المطرانية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما أعرب نائب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة علي الفرحة التي تعم مصر هذه الأيام بمناسبة أعياد الأخوة المسيحين

مشيرا إلي أن مصر ستظل دائما هي بلد المحبة والأمان داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وشرطة وقيادة.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة زينهم ادريس رئيس مركز أبو النمرس.

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