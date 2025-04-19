نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء ومحافظون يفتتحون معرض زهور الربيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في نسخته ال 92 بالمتحف الزراعي

د. ياسمين فؤاد: المعرض يروج لفكرة للعودة للطبيعة ويعكس قدرة الأيادي المصرية على الإبداع

قام علاء فاروق وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة للأمم المتحدة "ف أو " بافتتاح معرض زهور الربيع في نسخته ال92، والمقام في المتحف الزراعي بالدقي.

بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب، ومفوضية الاتحاد الأوروبى.

وتفقد السادة الوزراء والمحافظين أجنحة المعرض المختلفة، وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج في مصر، وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض حيث يعقد المعرض هذا العام بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "ف أو "، ويشهد ضمن فعالياته تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المتخصصة التي تناقش أهمية التوسع في استخدام نباتات الزينة والزهور والتشجير في مختلف المناطق، ودورها في تحسين جودة البيئة والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في إفتتاح معرض "زهور الربيع"، أن المعرض يعد فرصة فريدة للاطلاع على أنواع الأشجار والنباتات المختلفة من شتى دول العالم، مشيرة إلى أن المعرض يهدف إلى التوعية بأهمية الأشجار في حياتنا اليومية، والترويج للعودة إلى الطبيعة، وهي رسالة أساسية تسعى الوزارة إلى ترسيخها لدى المواطنين.موضحة ان المعرض يشهد مشاركة دولية واسعة من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، والكويت، والصين، واليابان، والسنغال، وغيرها من الدول الأفريقية.

وأضافت وزيرة البيئة أن المعرض يتضمن ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول يركز على عرض أنواع النباتات النادرة التي تزرع في مصر مع تقديم معلومات حول كيفية العناية بها، بينما يسلط المحور الثاني الضوء على المشغولات اليدوية والحرف التراثية، والتي تبرز المهارات المصرية الأصيلة. أما المحور الثالث، فيتمثل في الترويج للتشجير، بمشاركة عدد كبير من المصنعين والمصدرين المتخصصين في أنواع الأشجار المختلفة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن من أبرز ما يميز المعرض هو توفير منتجات بأسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات فقط، تقدمها عدد من الجهات منها وزارات الزراعة، والموارد المائية والري، وعدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في جهود التشجير والعودة للطبيعة، خاصة في ظل التحديات البيئية التي يواجهها العالم، كتغير المناخ والتصحر. لافتة إنه في إطار دعم الحرف اليدوية فقد تم العمل على دمج معرض "ديارنا" ضمن فعاليات المعرض، وذلك للترويج للمنتجات المصرية تحت شعار "صنع في مصر"، وإبراز قدرة الأيادي المصرية على إنتاج أعمال متميزة توفر فرص عمل جديدة، كما يضم المعرض أنواعًا نادرة من الزهور، بعضها مستورد ويتم زراعته محليًا في صوب زراعية مناسبة، تمهيدًا لإعادة بيعها ونشرها.

ومن حانبه رحب وزير الزراعة بالسادة الوزراء والمحافظين مشيدا بالتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الأمر الذي ساهم في خروج المعرض بشكل الشكل المبهر والاستثنائي وقال ان عدد العارضين تجاوز ال 160 عارضا مؤكد على إهتمام الدولة بقطاع الزهور ونباتات الزينة وذلك في إطار اهتمام فخامة الرئيس السيسي بقطاع الزراعة بشكل عام، وأضاف فاروق أن لدى مصر جميع مقومات نجاح قطاع الزهور ويمكن من خلاله زيادة حصيلة مصر الدولارية مشيرا إلى أنه سوف يلتقى بالسادة منتجى ومصدر نباتات الزينة والزهور خلال فاعليات المعرض للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير والنهوض بهذا القطاع لزيادة وتعزيز صادراتنا منه.

وأشار وزير الزراعة إلى أعمال تطوير وتجميل شاملة للبنية الأساسية بالمتحف الزراعي، إستعداد لانطلاق معرض زهور الربيع حيث شملت تجديد الأرصفة وشبكة الطرق الداخلية باستخدام بلاط الإنترلوك بمساحات كبيرة، لتسهيل حركة العارضين والزائرين موجها الشكر إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية لدوره الكبير في تطوير المتحف وكذلك تعاون محافظى القاهرة والجيزة

كما أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته في المشاركة في افتتاح النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع، مؤكدا ان هذا الحدث العريق الذي يجسد في كل عام صورة مضيئة للإبداع المصري، واهتمام الدولة بجماليات الحياة وتكامل جهودها في حماية البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي.

مشيرا ان المشاركة اليوم تأتي إيمانًا بأهمية الثقافة البيئية، وبالدور الحيوي للتشجير وتجميل المدن في تحسين جودة الحياة، وهو ما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

كما أن المعرض بما يقدمه من ورش عمل، ونماذج متقدمة في الزراعة والتشجير، يمثل فرصة مهمة لترسيخ مفاهيم المسؤولية البيئية لدى النشء والشباب، وهي شريحة نوليها عناية خاصة في وزارة الشباب والرياضة، انطلاقًا من رؤيتنا لبناء جيل واعٍ، قادر على حماية بيئته، وصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا.

من ناحية أعرب د عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" عن سعادته بالاشتراك مع وزارة الزراعة في تنظيم المعرض ولأول مرة في نسخته ال 92، مشيرا إلى أن مشاركة الفاو تهدف إلى الخروج بالمعرض إلى العالمية من خلال دعوة الدول للمشاركة في نسخته القادمة وأضاف ان حضور عدد كبير من السادة السفراء اليوم لحضور افتتاح المعرض يصب في هذا الإطار لافتا إلى أن المعرض يفتح فرص عمل كبيرة للشباب ويسهم في مستوى معيشة صغار المزارعين وكذلك فتح آفاق كبيرة لمنتجى ومصدرى الزهور ونبات الزينة

ويعد معرض زهور الربيع يعد أقدم وأكبر معرض للزهور ونباتات الزينة في مصر والشرق الأوسط، ويشكل منصة مهمة لعرض أحدث المنتجات والابتكارات في مجالات نباتات الزينة، والزهور، واللاندسكيب، ومستلزمات الحدائق، كما يتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة مثل ورش العمل والندوات التوعوية وعروض فنية وثقافية موجهة لجميع أفراد الأسرة، مما يجعله حدثا سنويا ينتظره الجمهور والمهتمون بهذا القطاع.