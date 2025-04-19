اليوم.. الغردقة تختتم فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 02:29 مساءً - تتجهز اليوم السبت، مدينة الغردقة، للاحتفال بختام فعاليات المسابقة التي ينتظرها عدد كبير من المواطنين وهي ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة أيضًا لعام 2025، وذلك من خلال حفل كبير يحضره عدد كبير من السياح.

كما سيشهد مشاركة الحفل الختامي 60 متسابقة في مختلف أنحاء العالم، في أجواء احتفالية مميزة وذلك شهد حضور ممثلين عن وسائل الإعلام الأجنبية وسياح من جنسيات متنوعة، بالإضافة إلى نزلاء المنتجعات السياحية.

حيث تضمنت فعاليات هذا العام من مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة أيضًا رسالة عالمية تبرز أهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وكذلك الارتباط الذي يجمع تلك بالتنمية السياحية المستدامة.

وصرح المنظمون أن الفعاليات ركزت على تسليط الضوء على الثروات الطبيعية النادرة، بما في ذلك الشعاب المرجانية، والكائنات البحرية الفريدة.

وأيضًا غابات المانجروف، والجزر البحرية، بالإضافة إلى الحيوانات البرية والتكوينات الجيولوجية الفريدة في محمية وادي الجمال جنوب محافظة البحر الأحمر.