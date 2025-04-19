نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض زهور الربيع في دورته الـ 92 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في افتتاح معرض زهور الربيع في دورته الـ 92 بالمتحف الزراعي بحي الدقي وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو وعدد من السفراء وأكثر من 150 عارضًا.

وعقب الافتتاح قام الحضور بتفقد أجنحة المعرض المختلفة وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر وأيضًا بالتنظيم الرائع للمعرض وتنوع المعروضات.

ومن جانبه أكد محافظ الجيزة أن المعرض يعد ملتقى ثقافيًا للأسرة المصرية بصفة عامة وفرصة جيدة لتوفير كافة النباتات وكل ما يتعلق بالخدمات الزراعية بالإضافة إلى كونه واحدًا من أهم المتنزهات للأسرة المصرية للاستمتاع بالزهور

وأشاد محافظ الجيزة بمبادرة اتحضر للأخضر التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومساهمتها في الحفاظ على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء.

مشيرًا إلى أن معرض زهور الربيع، يعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية لافتًا إلى أن وزارة الزراعة ومحافظة الجيزة تقدمان كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.

كما أشاد محافظ الجيزة بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر وأيضًا بالتنظيم الرائع للمعرض لافتًا إلى أن المعرض يشهد إقبالًا من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة.

يذكر أن المعرض يتكون من مجموعة من الأقسام وهي قسم نباتات الزينة الداخلية وقسم نباتات الزينة الخارجية وقسم خاص بالصبار وقسم للمسطحات الخضراء وقسم خاص بمستلزمات الإنتاج وتشارك فيه هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء ويستمر حتى 19 مايو القادم كما يشارك أيضًا عدد من الشركات الأجنبية.

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