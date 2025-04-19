وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث تنسيق الجهود لتطوير مؤسسات الرعاية

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أحمد جودة - القاهرة -

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع مؤسسة حياة كريمة وشركة ويل سبرنج لتنمية الأسرة والشباب، وذلك لتنسيق الجهود لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وشهد الاجتماع حضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة هند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، ومن جانب مؤسسة حياة كريمة الدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والأستاذة بثينة مصطفى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والأستاذة مروة فخري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، ومن جانب ويل سبرنج شهد اللقاء حضور دكتور ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة ويل سبرنج، والأستاذ مايكل أيوب المدير التنفيذي لويل سبرنج، والأستاذ عمر جمال مدير مشروعات ويل سبرنج.

وتناول اللقاء تنسيق الجهود لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقديم أفضل الخدمات بما يعود بالفائدة والنفع على الأبناء والفتيات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك انطلاقا من دور الوزارة في توفير كافة أوجه الرعاية لأبناء مصر بدور الرعاية، وكذلك تعزيز أوجه الشراكة مع المجتمع المدني متمثلا في المؤسسات والجمعيات الأهلية والقيادات المجتمعية.

واستعرض الاجتماع خطط العمل المقدمة من مؤسسة حياة كريمة وشركة ويل سبرنج لتنمية الأسرة والشباب لتطوير عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية والعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذ حزمة من الأنشطة التي تساعد على الارتقاء بالأبناء والفتيات داخل تلك الدور، وكذلك تطوير البنية التحتية الخاصة بتلك المؤسسات.

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