رئيس الوزراء يتفقد مصانع طيبة للصناعات المتطورة في العاشر من رمضان

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت 19 أبريل 2025، عددًا من مصانع شركة طيبة للصناعات المتطورة، الواقعة في مدينة العاشر من رمضان.

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالإضافة إلى الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وكان في استقبالهم المهندس أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة.

جولة رئيس الوزراء في مصانع طيبة

بدأت الجولة بتفقد رئيس الوزراء لمصانع طيبة 1، 2، 3 المتخصصة في الصناعات الكهربائية، حيث استمع إلى شرح من المهندس أحمد سليمان عن رؤية الشركة في توفير حلول ومعدات توزيع الكهرباء المتطورة.

وأكد سليمان على التزام الشركة بتقديم أنظمة موثوقة وعالية الجودة تدعم الابتكار في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك مساحة تزيد عن 10 كيلو مترات مربعة، مع استثمارات تصل إلى نحو 2 مليار جنيه.

وأضاف سليمان أن الشركة توظف أكثر من 500 عامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع توفير سكن للعمالة المغتربة.

وأوضح أن نسبة المكون المحلي في تصنيع مختلف المنتجات تتجاوز 70%، ما يعكس قدرة الشركة على تطوير صناعات كهربائية محلية.

أبرز منتجات مصانع طيبة

استعرض المهندس أحمد سليمان أيضًا أبرز منتجات الشركة التي تشمل السكاكين الكهربائية، والتي تُعد من رواد تصنيعها في مصر.

تُستخدم هذه السكاكين في شركات الكهرباء بقدرات 12 و24 كيلو وات، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية الثابتة والمتحركة ذات الضوضاء المنخفضة، والتي تصل قدرتها إلى 3 ميجا وات.

كما تشمل منتجات المصنع الأكشاك الكهربائية واللوحات الحلقية التي يتم استخدامها في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة طيبة تتعاون مع شركة شنايدر الفرنسية في تصنيع اللوحات الكهربائية منذ أكثر من 15 عامًا، بالإضافة إلى تصنيع الأسلاك والكابلات وكشافات الليد.

تفقد الأقسام المختلفة للمصنع

خلال جولته التفقدية، قام الدكتور مصطفى مدبولي بتفقد عدد من الأقسام الحيوية في المصانع، ومنها قسم تصنيع الصاج وتقطيعه بالليزر، بالإضافة إلى أفران الدهان.

كما تفقد قسم تصنيع واختبارات المولدات الكهربائية، وقسم تصنيع لوحات البريزما الكهربائية، وقسم تصنيع وتجميع الأكشاك الكهربائية واللوحات الحلقية المستخدمة في مشروعات حياة كريمة.

كما قام رئيس الوزراء بزيارة قسم تصنيع وتجميع واختبارات وحدات شدة الإضاءة، حيث أبدى اهتمامًا بالغًا بمستوى الإنتاج وجودته في مختلف الأقسام.

حوار رئيس الوزراء مع العاملين

في ختام جولته، أدار الدكتور مصطفى مدبولي حوارًا مع أحد العاملين في المصنع، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة العمل وظروف المعيشة والأجور ومواعيد العمل.

كما تم التطرق إلى مستوى التدريب في المصنع ونقل الخبرات بين العاملين.

تبرز هذه الجولة اهتمام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي في مصر، ودعم المشروعات التي تسهم في توفير منتجات محلية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المصري وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.