مدبولي: تقدم كبير في دعم الصناعة والحكومة تستعد لصيف بلا انقطاعات كهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 01:32 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حققت خطوات ملموسة في دعم قطاع الصناعة وتسهيل إجراءات إنشاء المصانع، مشيرًا إلى أن هناك دلائل قوية على تحسن البيئة الاستثمارية، أبرزها الإقبال الواضح من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على إقامة مشروعات صناعية جديدة في مجالات متنوعة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها مدبولي بعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان، حيث شدد على أن تطور الصناعة في مصر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة في توطين الصناعات المختلفة.

وأوضح أن هذه الجهود لا تقتصر فقط على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل تمتد أيضًا إلى التصدير، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مصادر العملة الأجنبية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جولته شملت مصانع تعمل في قطاعات متعددة، منها الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، إلى جانب مصانع مكونات المعدات الكهربائية، والمرافق، والبنية التحتية، ووسائل النقل، ما يعكس تنوع القاعدة الصناعية المصرية.

وفي سياق آخر، تطرق مدبولي إلى ملف الكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة تبذل أقصى جهد لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال فصل الصيف المقبل، لتفادي تكرار أزمة تخفيف الأحمال التي شهدها المواطنون العام الماضي.

وأوضح أنه جاري تنفيذ خطة شاملة لتأمين احتياجات الكهرباء عبر رفع القدرة الإنتاجية، حيث يخطط لإضافة نحو 1150 ميجاوات جديدة إلى الشبكة القومية قبل ذروة فصل الصيف.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بدء تشغيل محطة رياح رأس غارب في محافظة البحر الأحمر، بقدرة إنتاجية وصلت إلى 500 ميجاوات حتى الآن من إجمالي 650 ميجاوات.