نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: قطاع صناعة الدواء من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع شركة يوتوبيا للصناعات الدوائية بمدينة العاشر من رمضان، في إطار جولته التي شملت عددًا من المصانع في المنطقة.

رافق رئيس الوزراء في هذه الجولة كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وكان في استقبالهم الدكتور السعيد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة يوتوبيا للأدوية.

دعم الحكومة لقطاع الصناعات الدوائية

في بداية الزيارة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام الدولة بقطاع الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية بتعميق صناعة الدواء المحلية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير التيسيرات والمحفزات اللازمة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، بهدف توطين الصناعة وزيادة حجم الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المصري، بالإضافة إلى زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

مستوى النضج الثالث لهيئة الدواء المصرية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة الدواء المصرية قد حصلت مؤخرًا على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوى النضج الثالث في مجال الدواء، وهو إنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في دعم قطاع الدواء وتعزيز دوره على المستويين الإقليمي والدولي.

تفاصيل عن مصنع يوتوبيا للصناعات الدوائية

تعرف الدكتور مدبولي على مكونات مصنع يوتوبيا للصناعات الدوائية، الذي يمتد على مساحة 18 ألف متر مربع، ويضم 6 خطوط إنتاج تشمل إنتاج الأقراص، الكبسولات الصلبة، الأشربة، بالإضافة إلى تعبئة أكياس وبودرات.

كما تم استعراض استراتيجية المصنع التي تهدف إلى تقليل استيراد الأدوية الجاهزة، وزيادة الصادرات من المنتجات المحلية، إضافة إلى زيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع.

التعاون مع السودان وزيادة الطاقة الإنتاجية

وأشاد الدكتور السعيد كامل بدور المصنع في دعم الاكتفاء الذاتي من الأدوية، مشيرًا إلى أن المصنع قد سجل وسمح بتصدير الأدوية إلى السودان خلال الأزمة السودانية، مؤكدًا على الاتفاقية الموقعة مع هيئة الدواء المصرية لتصنيع أدوية للسوق السودانية.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور وائل عبد الفتاح، مدير المصنع، حول مراحل الإنتاج في المصنع، الذي ينتج حاليًا 120 مليون عبوة سنويًا.

وأوضح عبد الفتاح أن عدد المنتجات التي ينتجها المصنع يصل إلى 185 منتجًا، منها 73 منتجًا تم تسجيله وتسويقه، وأن حجم مبيعات الشركة في عام 2024 تجاوز 2 مليار جنيه.

تعزيز التوظيف والتدريب في القطاع الدوائي

أثناء الجولة، قدمت الدكتورة نهي عبد الشكور، عضو مجلس إدارة المصنع، عرضًا حول جهود أكاديمية يوتوبيا للتدريب.

وأشارت إلى توقيع 11 بروتوكول تعاون مع الجامعات المصرية ونقابة الصيادلة، حيث تم تدريب أكثر من 500 حديثي تخرج في مجال الصيدلة في عام 2024.