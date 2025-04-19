نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد مجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات في العاشر من رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في بداية الزيارة، قدم المهندس أحمد السباعي، مدير عام الشركة، عرضًا تقديميًا حول تاريخ وإنجازات المجموعة، حيث أشار إلى أن المجموعة تأسست في عام 1995 وبدأت في تجارة الحبوب والدقيق، لتتوسع تدريجيًا حتى إنشاء أول مطاحنها في أسيوط في عام 2003.

كما أنشأت مجموعة من المصانع في برج العرب ومدينة العاشر من رمضان، بما في ذلك مصنع المكرونة الذي بدأ إنتاجه في 2013.

وأكد السباعي على أن الشركة تخطط لاستثمار 10 ملايين دولار لزيادة قدرتها الإنتاجية، خاصةً لتلبية الطلب المتزايد على التصدير والسوق المحلية.

القدرة الإنتاجية للمجموعة وتوسعاتها في التصدير

وأوضح السباعي أن المجموعة تدير مصنع مكرونة بطاقة إنتاجية تصل إلى 8،000 طن شهريًا، بالإضافة إلى مطحنين للدقيق بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 30،000 طن شهريًا، ومصنع صلصة بطاقة إنتاجية تبلغ 3،000 طن شهريًا.

كما تمتلك الشركة صوامع معدنية في العاشر من رمضان وبرج العرب بقدرة تخزينية تصل إلى 50 ألف طن قمح.

وأشار السباعي إلى أن المجموعة تصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك أسواق في إفريقيا، آسيا، أوروبا، وأمريكا اللاتينية.

وأضاف أن المجموعة تركز على التوسع في أسواق جديدة، خاصة في ظل التغيرات العالمية والفرص التجارية الجديدة الناشئة بسبب الحروب التجارية.

نسبة المكون المحلي وقدرة المصنع على المنافسة

من جهة أخرى، كشف المهندس السباعي عن أن نسبة المكون المحلي في تصنيع الصلصة تبلغ 100%، حيث يتم استخدام الطماطم المحلية في الإنتاج، وهو ما يعزز قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

أما بالنسبة لمصانع المكرونة والدقيق، فقد أشار إلى أن نسبة المكون المحلي تصل إلى 81.45%، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق الدولية.

كما ذكر السباعي أن المجموعة تعتمد بشكل كبير على التصدير، حيث يتم تخصيص 80% من الإنتاج للتصدير، و90% من صادرات الدقيق موجهة إلى أسواق إفريقيا، وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة لتعزيز التبادل التجاري مع القارة السمراء.

دعم الحكومة لقطاع الصناعة والتوسع في التوظيف

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالتطور الكبير الذي شهدته عمليات الإنتاج في مصانع المجموعة المصرية السويسرية، مؤكدًا على التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لجميع المصانع المحلية، وتشجيعها على إقامة التوسعات باستثمارات جديدة.

كما أشار إلى أن المجموعة توفر 700 فرصة عمل للعاملين بها، الذين يتمتعون بكافة المزايا الاجتماعية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية دعم الصناعات الوطنية، خاصة في ظل التوجه نحو زيادة الصادرات المصرية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مثمنًا جهود مجموعة المصرية السويسرية في تعزيز الصناعة المحلية وتوسيع نطاق صادراتها.