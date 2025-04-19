نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد مصنع يوتوبيا للصناعات الدوائية في العاشر من رمضان ويؤكد دعم الدولة لصناعة الدواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، مصنع شركة يوتوبيا للصناعات الدوائية في مدينة العاشر من رمضان، وذلك برفقة عدد من المسؤولين البارزين، في مقدمتهم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

دعم حكومي كبير لقطاع الصناعات الدوائية

في بداية الزيارة، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة الكبير بقطاع الصناعة بوجه عام، وخاصة قطاع الصناعات الدوائية الذي يعد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير محفزات وتيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وذلك بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الدواء في مصر وتعميقها، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة حجم الصادرات.

حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة الدواء المصرية قد حصلت مؤخرًا على اعتماد منظمة الصحة العالمية "مستوى النضج الثالث" في مجال صناعة الأدوية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الدولة لدعم قطاع الدواء المصري، وتعزيز دوره الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.

تفاصيل عن مصنع يوتوبيا للصناعات الدوائية

وخلال جولته بالمصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من الدكتور السعيد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة يوتوبيا، حول مكونات المصنع وحجم الإنتاج.

يذكر أن المصنع يمتد على مساحة 18 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفة استثماره نحو مليار و350 مليون جنيه، ويشمل 6 خطوط إنتاج، منها خطوط لإنتاج الأقراص والكبسولات الصلبة والأشربة.

وأوضح السعيد كامل أن مصنع يوتوبيا يركز على تقليل استيراد الأدوية تامة الصنع، والسعي لزيادة الصادرات من الأدوية التامة من خلال التسجيل والتسويق المحلي للمنتجات المستوردة، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية وتصدير الفائض.

التعاون مع السودان في مجال صناعة الأدوية

كما أشار السعيد كامل إلى الاتفاقية الموقعة بين هيئة الدواء المصرية ومصنع يوتوبيا لاستضافة أربعة مصانع سودانية لإنتاج الأدوية الموجهة للتصدير، والتي أثبتت نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السودان خلال الأزمة السودانية.

الإنجازات الإنتاجية لمصنع يوتوبيا

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الفتاح، مدير المصنع، أن المصنع حاليًا ينتج 120 مليون عبوة سنويًا من 185 منتجًا دوائيًا، ويخطط لمضاعفة قدرته الإنتاجية في المستقبل. كما أشار إلى أن مبيعات المصنع في عام 2024 بلغت أكثر من 2 مليار جنيه، بينما وصلت صادراته إلى 320 مليون جنيه.

وتصل نسبة المكون المحلي في المنتجات إلى 90%، ما يعزز قدرة المصنع على المنافسة المحلية والدولية.

أكاديمية يوتوبيا لتدريب الشباب

وفي سياق متصل، قدمت الدكتورة نهي عبد الشكور، عضو مجلس الإدارة، مدير إدارة التطوير في أكاديمية يوتوبيا، عرضًا حول جهود الأكاديمية في تدريب وتأهيل حديثي التخرج من كليات الصيدلة على مجالات العمل داخل المصنع.

تم توقيع 11 بروتوكول تعاون مع جامعات مصرية ونقابة الصيادلة، وتدريب أكثر من 500 خريج خلال عام 2024.