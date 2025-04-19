نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 19 أبريل 2025: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لظروف الطقس اليوم السبت 19 أبريل 2025، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي على معظم الأنحاء، مع وصولها إلى 38 درجة مئوية في جنوب البلاد.

تفاصيل حالة الطقس

الطقس نهارًا: يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، في حين يظل معتدلًا على السواحل الشمالية.

الطقس ليلًا: الأجواء ستكون معتدلة في أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

الشبورة المائية: تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

الرياح: تنشط الرياح على فترات متقطعة في معظم الأنحاء.

حالة البحرين

البحر المتوسط: من خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: 31° مئوية (نهارًا)، 18° مئوية (ليلًا)

الإسكندرية: 24° مئوية (نهارًا)، 16° مئوية (ليلًا)

السويس: 31° مئوية (نهارًا)، 17° مئوية (ليلًا)

شرم الشيخ: 33° مئوية (نهارًا)، 22° مئوية (ليلًا)

أسوان: 38° مئوية (نهارًا)، 21° مئوية (ليلًا)

قنا: 38° مئوية (نهارًا)، 19° مئوية (ليلًا)

المنيا: 33° مئوية (نهارًا)، 15° مئوية (ليلًا)

نصائح الأرصاد

ينصح الخبراء المواطنين بتوخي الحذر في المناطق التي تشهد الشبورة المائية صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة بسبب الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة، خصوصًا في جنوب البلاد.