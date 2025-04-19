موعد تحرك حافلة الأهلي إلى استاد لوفتوس لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 12:32 مساءً - تغادرحافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فندق الإقامة إلى ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا في الواحدة إلا الربع ظهر اليوم، استعدادا لمواجهة صن داونز.

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

وحال نجاح الأهلى فى تخطى عقبة صن داونز ونجاح بيراميدز فى تخطى عقبة أورلاندو بيراتس سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.

وتُقام مباراة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الاهلى وصن داونز باستاد القاهرة الدولى بالسعة الكاملة، فى السابعة مساء الجمعة المقبلة (بالتوقيت الصيفى).

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.