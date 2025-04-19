الرئيس السيسي يؤكد للملك عبد الله تضامن مصر مع الأردن ودعمها في مواجهة الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 12:32 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفيًا بالملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شدّد على تضامن مصر الكامل مع الأردن ودعمها المطلق في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الأردن الشقيق، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب نحو حياة آمنة ومستقرة.

وأعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره لهذا الدعم، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.