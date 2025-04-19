ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من الشبورة المائية في الصباح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 12:31 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا موجة من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، نتيجة لتأثرها برياح ساخنة قادمة من شبه الجزيرة العربية، إلى جانب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى زيادة سطوع الشمس خلال ساعات النهار.

وأوضحت أن العاصمة القاهرة تسجل اليوم حوالي 31 درجة مئوية في ساعات النهار، وخاصة فترة الظهيرة، مشيرة إلى أن الطقس يميل إلى الحرارة في أغلب المناطق الداخلية، في ظل أجواء ربيعية مستقرة.

أما بالنسبة للمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فأكدت أن درجات الحرارة فيها أقل نسبيًا، وتتمتع بطقس معتدل، لكن مع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة ليلاً، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى حوالي 17 درجة مئوية.

وأضافت "غانم" أن سرعات الرياح معتدلة في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يسهم في تلطيف الإحساس بالطقس، رغم الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.

لكنها حذرت في الوقت نفسه من تكون شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق، خصوصًا تلك القريبة من المسطحات المائية أو الطرق الزراعية والسريعة في ساعات الصباح الأولى.

واختتمت حديثها بالتنويه إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون خلال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ35 درجة مئوية، وهو ما يتطلب ارتداء ملابس مناسبة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة.