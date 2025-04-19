نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبدأ جولته في العاشر من رمضان ويعلن تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة لدعم الصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت 19 أبريل 2025، جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث بدأت الزيارة بتفقد أحد مصانع الأدوية، في خطوة تأتي في إطار تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية التي أطلقتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى دعم قطاع الصناعة في مختلف المجالات الحيوية.

تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لدعم الصناعة"

وصرّح الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته بأن الحكومة بدأت بالفعل في تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة التي تهدف إلى تمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة للقطاعات الصناعية المختلفة، ويبلغ إجمالي التمويل المخصص لهذه المبادرة نحو 30 مليار جنيه.

وأشار مدبولي إلى أن المبادرة تستهدف زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة في مصر، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قامت بتحديد 7 قطاعات صناعية رئيسية للاستفادة من هذه المبادرة، وهي:

صناعات الأدوية.

الصناعات الهندسية.

الصناعات الغذائية.

صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

الصناعات الكيماوية.

صناعة التعدين.

صناعة مواد البناء.

المبادرة تهدف إلى تحسين التنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وأشار مدبولي إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التنافسية المحلية وزيادة حجم الإنتاج المحلي في القطاعات المستهدفة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للحد من الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع التصنيع المحلي، ما يسهم في خفض العجز التجاري وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى أيضًا إلى زيادة المكون المحلي في المنتجات الصناعية من خلال تطبيق المبادرة، حيث يتم توفير تمويل ميسر بسعر فائدة منخفض يصل إلى 15% متناقصة، مع تقديم تسهيلات لتشجيع الشركات على تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع طاقتها الإنتاجية.

الصناعات المستفيدة من المبادرة

تستهدف المبادرة بشكل خاص القطاعات التي تشهد نموًا متسارعًا في مصر، وتستفيد من التكنولوجيا الحديثة مثل:

صناعة الأدوية التي تعد من القطاعات الإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تساهم في توفير الأدوية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

الصناعات الهندسية التي تلعب دورًا مهمًا في تطوير البنية التحتية وتوفير المعدات الصناعية.

الصناعات الغذائية التي تواكب الطلب المحلي والدولي، وتساهم في تعزيز أمن مصر الغذائي.

صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج التي تشهد توسعات في الأسواق المحلية والدولية.

الصناعات الكيماوية التي تغطي العديد من الاستخدامات الصناعية والزراعية.

صناعة التعدين التي تعتبر من المصادر الحيوية للثروات المعدنية في مصر.

صناعة مواد البناء التي تحتاج إلى تطوير مستمر لتلبية متطلبات النمو العمراني في البلاد.

دور المبادرة في تعزيز الاقتصاد المصري

من جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذه المبادرة تأتي في وقت حاسم يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة، وتوفير بيئة مناسبة للشركات لتطوير إنتاجها ورفع كفاءتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن المبادرة ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية في القطاعات الصناعية، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري بشكل عام.

وفيما يتعلق بتحديث خطوط الإنتاج، أكد مدبولي على أن ذلك سيؤدي إلى رفع جودة المنتجات المحلية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يعزز حصة مصر في الأسواق الدولية.

آفاق مستقبلية لتوسيع المبادرة

تعد المبادرة خطوة نحو توسيع نطاق دعم القطاع الصناعي في مصر، حيث يتوقع أن يتم توسيعها لتشمل مزيدًا من القطاعات في المستقبل، بما يواكب التطورات الاقتصادية والصناعية في مصر.

كما يُتوقع أن يكون لها أثر كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

الجولات التفقدية: خطوة نحو متابعة التقدم في الصناعة

تعد جولة رئيس مجلس الوزراء في مدينة العاشر من رمضان جزءًا من استراتيجية الحكومة لمتابعة التقدم الصناعي عن كثب، حيث أظهرت الزيارة مدى حرص الحكومة على مواكبة التطورات الصناعية والعمل على دعم القطاع الصناعي في مصر.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة المزيد من الجولات التفقدية للمصانع في مختلف المدن الصناعية، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، ومتابعة سير تنفيذ المبادرات الحكومية في دعم الصناعة الوطنية.