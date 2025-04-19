نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تُعلن تعديل تركيب قطارين على خط القاهرة/ الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إجراء تعديلات جديدة على تركيب قطاري رقم 923 و902 بين القاهرة والإسكندرية، حيث سيتم استبدال العربات الحالية بعربات "إسباني مطور" لراحة أكبر وتجربة أفضل للمسافرين.

ابتداءً من الأربعاء 30 أبريل 2025، سيتم تعديل تركيب قطار 923 (القاهرة – الإسكندرية) ليضم 11 عربة من الطراز الإسباني المطور، مع استمرار نفس مواعيده دون تغيير.

أما قطار 902 (الإسكندرية – القاهرة) فسيتم تعديل تركيبه بنفس التحديث، وذلك بدءًا من الخميس 1 مايو 2025، وبنفس جدول الرحلات المعتاد.