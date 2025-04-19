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أحمد جودة - القاهرة - جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للشعبتين العلمية والأدبية

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 للشعبتين العلمية والأدبية.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، امتحانات الثانوية العامة 2025، بدأ العد التنازلي لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية، ويبحث الطلاب خلال الوقت الحالي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للشعبتين الأدبية والعلمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، واعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظامين الجديد والقديم بالقسمين الأدبي والعلمي، وجاء ذلك ضمن استعدادتها لانطلاق ماراثون الامتحانات خلال شهر يونيو المقبل.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025

وتبدأ وزارة التربية والتعليم، في عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم لطلاب الأدبي والعلمي، من يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2025 لكافة الأنظمة يوم الخميس 10 يوليو.

نماذج متعددة

وأكدت وزارة التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2025 موحدة على مستوى الجمهورية، وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2025 أكثر من نموذج بأسئلة موحدة لكن باختلاف ترتيب الأسئلة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم

يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025: الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025: الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» للشعبة العلمية.

يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025: الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025: الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» للشعبة العلمية، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025: الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025: الأحياء والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد