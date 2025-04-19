استمرار فتح ميناء رفح البري من الجانب المصري لليوم الـ 33 على التوالي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 11:30 صباحاً - أكد مصدر مسئول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، بأن الجانب المصري من معبر رفح لا يزال مفتوحا لليوم الـ 32 على التوالي انتظارا لوصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية في الخارج .. بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر وتمنع أيضا دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، وشرعت في توسيع عملياتها البرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح المصدر، في تصريح اليوم /السبت/ - أن الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف في وضع استعداد دائم في انتظار استقبال المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم؛ حيث وصل حتى يوم 18 مارس الماضي 45 دفعة شملت 1700 من المصابين والجرحى والمرضى إلى جانب 2500 من المرافقين .