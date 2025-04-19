بعد قليل.. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 11:30 صباحاً - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، مشيرًا إلى تحديد 7 قطاعات صناعية للاستفادة من هذه المبادرة وهي: صناعات الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء، موضحًا أنه يتم تطبيق المبادرة بسعر مخفض للفائدة بواقع 15% متناقصة بحوالي 2%، مع زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة في هذه القطاعات.