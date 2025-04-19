زلزال بقوة 5.9 ريختر يهز مناطق واسعة في باكستان دون تسجيل خسائر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 11:29 صباحاً - شهدت عدة مناطق في باكستان، صباح اليوم السبت، هزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجة على مقياس ريختر، حسب ما أعلنه المركز الوطني لرصد الزلازل في البلاد.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق يقارب 94 كيلومتراً تحت سطح الأرض، وكان مركزه بالقرب من الحدود الفاصلة بين أفغانستان وطاجيكستان، وهي منطقة تعرف بنشاطها الزلزالي.

ورغم قوة الزلزال والشعور به في مناطق واسعة، لم تسجل حتى الآن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية، وفقاً لما نقلته قناة "سما تي في" الباكستانية بنسختها الإنجليزية.

السلطات تتابع الموقف عن كثب، فيما طمأنت الجهات المختصة المواطنين بعدم وجود تهديدات لاحقة أو موجات ارتدادية قوية في الوقت الحالي.