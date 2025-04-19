نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 19 إبريل 2025: استمرار ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة المائية صباحًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 19 إبريل 2025، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر.

طقس اليوم: حار نهارًا.. معتدل ليلًا

أوضحت الهيئة أن طقس اليوم سيكون:

حارًا نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد

معتدلًا على السواحل الشمالية

لطيفًا إلى معتدل خلال الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق

تحذير من الشبورة المائية

وحذّرت الهيئة من ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح، خصوصًا على الطرق:

الزراعية والسريعة

القريبة من المسطحات المائية

خاصة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة

ودعت السائقين إلى القيادة بحذر، خاصة خلال الساعات الأولى من اليوم.

نشاط للرياح على فترات

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح أحيانًا على مناطق متفرقة، مما يساهم في تحسن نسبي في الإحساس بدرجات الحرارة خلال فترات النهار.

حالة البحرين: المتوسط هادئ.. والأحمر معتدل

البحر المتوسط: حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية

البحر الأحمر: حالته معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19 إبريل 2025

المدينة / المحافظة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة 31 18 العاصمة الإدارية 32 18 6 أكتوبر 32 17 بنها 31 18 دمنهور 29 17 المنصورة 30 18 الزقازيق 30 18 شبين الكوم 30 17 طنطا 29 16 دمياط 25 17 بورسعيد 25 18 الإسماعيلية 32 18 السويس 31 17 العريش 26 14 رفح 32 17 رأس سدر 32 17 نخل 31 11 كاترين 29 9 الطور 30 18 طابا 31 16 شرم الشيخ 33 22 الإسكندرية 24 16 العلمين الجديدة 24 15 مطروح 23 13 السلوم 24 13 سيوة 31 14 رأس غارب 32 19 الغردقة 33 19 سفاجا 32 19 الأقصر 38 20 أسوان 38 21 الوادي الجديد 36 19 أبوسمبل 37 20

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