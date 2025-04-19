وزير الخارجية والهجرة يسلم رسالة خطية من "السيسي" إلى الرئيس التونسي

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أحمد جودة - القاهرة -

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أمس الجمعة ١٨ إبريل، مع "قيس سعيد" رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك خلال زيارته إلى تونس، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

نقل الوزير عبد العاطي، تحيات رئيس الجمهورية، إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، وقام بتسليم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس التونسي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وزير الخارجية والهجرة يسلم رسالة خطية إلى الرئيس التونسي

وثمّن الوزير عبد العاطي، العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مصر وتونس الشقيقة، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا حرص مصر على تحقيق مزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعرب وزير الخارجية، عن تطلع مصر لعقد الدورة الثامنة عشر للجنة العليا المشتركة في القاهرة برئاسة رئيسي الوزراء، مشيدًا بنتائج اجتماع الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة برئاسة وزيري التجارة في البلدين التي عُقدت في تونس يومي ١٥ و١٦ أبريل ٢٠٢٥، والتي ستسهم في الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي

من ناحية أخرى، تناول اللقاء أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. كما تناول الخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين.

كما تطرق اللقاء أيضًا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا والمساعي التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.