نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم السبت 19 أبريل 2025: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وموجة حارة تلوح في الأفق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت 19 أبريل 2025، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

ويأتي هذا الارتفاع في درجات الحرارة تمهيدًا لموجة حارة جديدة متوقعة أن تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع المقبل، وفقًا لخرائط النماذج الجوية.

الأرصاد تحذر: موجة حارة تقترب خلال 72 ساعة

أكدت الهيئة أن البلاد ستشهد موجة حارة تصل ذروتها يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتجاوز درجات الحرارة 32 درجة مئوية في القاهرة، مع استمرار الارتفاع في باقي المحافظات، ما يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لا سيما للفئات الأكثر تأثرًا مثل كبار السن والأطفال.

حالة الطقس ليلًا والصباح الباكر

يسود طقس معتدل ليلًا وصباحًا على أغلب الأنحاء، مما يوفر بعض الراحة بعد فترات النهار الحارة. ورغم ذلك، تنبه الأرصاد إلى أهمية تجنب التغيرات المفاجئة في الملابس، خاصة للأطفال والمرضى بأمراض الجهاز التنفسي.

شبورة مائية على الطرق وتحذيرات للسائقين

تشير التوقعات إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا، خصوصًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتحديدًا المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

وتنصح الهيئة السائقين بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور، نظرًا لتأثير الشبورة على مدى الرؤية الأفقية.

نشاط رياح وحالة البحرين

شمال الصعيد وجنوب سيناء سيشهدان نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، والرياح تتجه من شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر: حالته معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

فيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المحافظات:

المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 31° 18° الإسكندرية 24° 16° 6 أكتوبر 32° 17° الإسماعيلية 32° 16° شرم الشيخ 33° 22° الغردقة 33° 19° الفيوم 32° 15° المنيا 33° 15° سوهاج 35° 16° قنا 38° 19° الأقصر 38° 20° أسوان 38° 21° مطروح 23° 13° دمياط 25° 17° العريش 26° 14° كاترين 29° 09°

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