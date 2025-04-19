نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم السبت 19 أبريل 2025.. طقس حار على معظم الأنحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها الصادر صباح اليوم السبت 19 أبريل 2025، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مختلف محافظات الجمهورية، ليسود طقس حار خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، فيما يكون الطقس معتدلًا ليلًا.

وأكدت الهيئة أن الأجواء تشهد استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع تزايد الإحساس بالحرارة خاصة في مناطق جنوب الصعيد.

شبورة مائية في الصباح ونشاط للرياح على بعض المناطق

وأشارت الهيئة إلى استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك القريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة قائدي المركبات من تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق المتأثرة بالشبورة المائية، مشددة على ضرورة القيادة بحذر واتباع تعليمات المرور.

كما توقعت الهيئة نشاطًا نسبيًا للرياح على بعض المناطق من الجمهورية، مما قد يساهم في تحسين الإحساس بالطقس الحار نهارًا، دون وجود مؤشرات على اضطرابات جوية كبيرة أو نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم السبت 19 أبريل 2025، في عدد من المدن والمحافظات على النحو التالي:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 31 درجة مئوية

الصغرى: 18 درجة مئوية

الإسكندرية:

العظمى: 24 درجة مئوية

الصغرى: 16 درجة مئوية

مرسى مطروح:

العظمى: 23 درجة مئوية

الصغرى: 13 درجة مئوية

سوهاج:

العظمى: 35 درجة مئوية

الصغرى: 16 درجة مئوية

قنا:

العظمى: 38 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

أسوان:

العظمى: 38 درجة مئوية

الصغرى: 21 درجة مئوية

طقس مثالي للأنشطة الخارجية مع الحذر صباحًا

وأوضحت الأرصاد أن الطقس الحار نهارًا والمعتدل ليلًا يوفر أجواء مناسبة للأنشطة الخارجية في معظم المناطق، لا سيما في المناطق الساحلية والشمالية التي تشهد درجات حرارة أقل مقارنة بصعيد مصر.

إلا أن الهيئة نصحت بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الظهيرة، خصوصًا في جنوب البلاد حيث تتجاوز درجات الحرارة 38 درجة مئوية في بعض المناطق مثل قنا وأسوان.

تنبيهات وتحذيرات للمواطنين

ضرورة ارتداء ملابس قطنية خفيفة نهارًا خاصة في جنوب الصعيد والمناطق الداخلية.

شرب كميات كافية من المياه لتفادي الجفاف خلال ساعات النهار.

تجنب الوقوف لفترات طويلة تحت الشمس لتفادي ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، والالتزام بتعليمات المرور.

متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة آخر التحديثات المتعلقة بحالة الطقس.

توقعات الأيام المقبلة

حسب نماذج التنبؤات الجوية، من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة نسبيًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع استقرار في الحالة الجوية بشكل عام، وظهور للشبورة المائية في ساعات الصباح، دون وجود مؤشرات قوية على تغيرات جوية عنيفة أو حالات عدم استقرار.

وفي هذا السياق، أكدت هيئة الأرصاد على أهمية متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، خاصة في ظل تقلبات الطقس خلال موسم الربيع، الذي يُعد من الفصول الانتقالية سريعة التغير من حيث درجات الحرارة والظواهر الجوية.