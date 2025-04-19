نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيد الأضحى.. متى تذبح؟ كيف تختار؟ لمن توزع؟ دليلك لأضحية صحيحة ومقبولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سنة نبوية وأجر عظيم: كل ما تحتاج معرفته عن شعيرة الأضحي

متى تذبح؟ كيف تختار؟ لمن توزع؟ دليلك لأضحية صحيحة ومقبولة.. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، موسم التضحية، القرب من الله، والتكافل الاجتماعي، يتجدد الحديث عن الأضحية، شروطها، أحكامها، وموعد أدائها. فالأضحية ليست مجرد ذبحٍ، بل عبادةٌ عظيمة، وسُنّة مؤكدة عن النبي محمد ﷺ، تحمل في طياتها رسائل إيمانية واجتماعية.

شروط الأضحية



من أبرز شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، البقر، أو الغنم. ويجب أن تكون سليمة من العيوب، قد بلغت السن الشرعي: ستة أشهر للضأن، وسنة للمعز، وسنتان للبقر، وخمس سنوات للإبل. كما يجب أن تكون ملكًا للمضحي أو مأذونًا له بالتضحية بها.

واجبات المضحي



من السُنّة أن يُمسك المضحي عن قصّ شعره وأظافره من بداية ذي الحجة حتى يتم الذبح. ويجب أن تُذبح الأضحية بعد صلاة العيد، وإلا كانت صدقةً لا أضحية. ويُستحب توزيع اللحم إلى ثلاثة أقسام: ثلث للمضحي وأهله، ثلث للأقارب، وثلث للفقراء والمحتاجين، مما يُبرز روح العطاء والتراحم.

موعد الأضحية



يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة عيد الأضحى وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق (أي الرابع من أيام العيد). ويُفضل أن تتم الأضحية في اليوم الأول.

تُعدّ الأضحية تعبيرًا عن الامتثال لله، إحياءً لسُنّة الخليل إبراهيم عليه السلام، وتعزيزًا لقيم التكافل. ومع حلول هذا الموسم الفضيل، يستعد المسلمون في كل مكان لأداء هذه الشعيرة بروح الإيمان والمحبة.

عيد الأضحى