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أحمد جودة - القاهرة - استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم وسط توقعات بارتفاع عالمي قادم

سعر الذهب عيار 21 يسجل 4700 جنيه.. نصائح هامة قبل الشراء.. مع بداية تعاملات اليوم السبت 19 أبريل 2025، سجلت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ، في ظل ترقّب المستثمرين والمستهلكين لما ستؤول إليه الأسعار خلال الفترة القادمة. تأتي هذه التحركات وسط تقلبات في الأسواق العالمية للذهب، حيث يواصل المعدن الأصفر أداءه القوي كملاذ آمن أمام التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر – السبت 19 أبريل 2025

حسب ما أوردته شعبة الذهب بالغرفة التجارية، جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 : بلغ نحو 5500 جنيه للجرام .

: بلغ نحو . سعر الذهب عيار 21 : وهو الأكثر طلبًا في السوق المحلي، سجل 4700 جنيه للجرام .

: وهو الأكثر طلبًا في السوق المحلي، سجل . سعر الذهب عيار 18 : بلغ 4028 جنيهًا للجرام .

: بلغ . سعر الذهب عيار 14 : وصل إلى 3180 جنيهًا للجرام .

: وصل إلى . سعر الجنيه الذهب (عيار 21): سجّل 38160 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

ويُذكر أن الأسعار قد تختلف من منطقة إلى أخرى ومن محل صاغة لآخر، نظرًا لاختلاف المصنعية والطلب والعرض في الأسواق المحلية.

توقعات أسعار الذهب عالميًا وتحليل السوق

تشير التوقعات العالمية إلى أن أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع خلال الأشهر المقبلة، حيث أفادت مؤسسة Citi Research برفع توقعاتها لسعر الأوقية إلى 3500 دولار، بسبب زيادة إقبال المستثمرين العالميين على الذهب كأداة تحوط ضد الركود الاقتصادي المحتمل.

كما شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا ملحوظًا لتسجل 2390 دولارًا للأوقية نهاية الأسبوع، متأثرة بحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتوجه البنوك المركزية نحو تثبيت أو خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز الطلب على الذهب عالميًا.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ تحليل شامل لأسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025

مع بداية تعاملات اليوم السبت 19 أبريل 2025، سجلت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ، في ظل ترقّب المستثمرين والمستهلكين لما ستؤول إليه الأسعار خلال الفترة القادمة. تأتي هذه التحركات وسط تقلبات في الأسواق العالمية للذهب، حيث يواصل المعدن الأصفر أداءه القوي كملاذ آمن أمام التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية.

نصائح هامة للمستهلكين والمستثمرين