- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5500 جنيه للجرام.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ تحليل لأسعار الذهب في مصر اليوم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ تحليل لأسعار الذهب في مصر اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تقلبات طفيفة في بعض الأعيرة، متأثرة بالتغيرات في الأسواق العالمية والمحلية. يأتي ذلك في ظل توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال الأشهر المقبلة، مما ينعكس على السوق المحلي.
أسعار الذهب اليوم في مصر (19 أبريل 2025)
وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:
- عيار 24: 5500 جنيه للجرام.
- عيار 21: 4700 جنيه للجرام.
- سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 4028 جنيهًا للجرام.
- عيار 14: 3180 جنيهًا للجرام.
- سعر الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا.
تُظهر هذه الأسعار استقرارًا مقارنة بالأيام السابقة، مع ملاحظة أن الأسعار قد تختلف من محل صاغة لآخر حسب المصنعية والطلب المحلي.
توقعات أسعار الذهب عالميًا
أشارت تقارير حديثة إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث رفعت Citi Research توقعاتها لسعر الذهب إلى 3500 دولار للأوقية، مدفوعة بزيادة الطلب من قبل المستثمرين والجهات المؤسسية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ تحليل لأسعار الذهب في مصر اليوم.. نصائح للمستثمرين والمشترين
- للمستثمرين: قد يكون الوقت مناسبًا لشراء الذهب كأداة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية المتوقعة.
- للمشترين: ينصح بمراقبة الأسعار بشكل دوري والاستفادة من فترات الاستقرار للشراء، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية والاجتماعية.
- للمقبلين على الزواج: يمكن الاستفادة من حالة الاستقرار الحالية في السوق للشراء قبل أي موجة ارتفاع جديدة.
-
عوامل مؤثرة في أسعار الذهب عالميًا:
- في السوق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لتصل إلى 2390 دولارًا للأوقية (أونصة) في تعاملات نهاية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة.
- يأتي هذا وسط تقلبات اقتصادية، وتوقعات بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس على ارتفاع الذهب.
- كما رفع بنك Citi توقعاته لسعر الذهب خلال الثلاثة أشهر المقبلة ليصل إلى 3500 دولار للأوقية، في ظل المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتزايد التوترات الجيوسياسية.
-