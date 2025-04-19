5500 جنيه للجرام.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ تحليل لأسعار الذهب في مصر اليوم

أحمد جودة - القاهرة - استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ تحليل لأسعار الذهب في مصر اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تقلبات طفيفة في بعض الأعيرة، متأثرة بالتغيرات في الأسواق العالمية والمحلية. يأتي ذلك في ظل توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال الأشهر المقبلة، مما ينعكس على السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم في مصر (19 أبريل 2025)

وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

عيار 24 : 5500 جنيه للجرام.

: 5500 جنيه للجرام. عيار 21 : 4700 جنيه للجرام.

: 4700 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 18 : وصل إلى 4028 جنيهًا للجرام.

: وصل إلى للجرام. عيار 14 : 3180 جنيهًا للجرام.

: 3180 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا.

تُظهر هذه الأسعار استقرارًا مقارنة بالأيام السابقة، مع ملاحظة أن الأسعار قد تختلف من محل صاغة لآخر حسب المصنعية والطلب المحلي.

توقعات أسعار الذهب عالميًا

أشارت تقارير حديثة إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث رفعت Citi Research توقعاتها لسعر الذهب إلى 3500 دولار للأوقية، مدفوعة بزيادة الطلب من قبل المستثمرين والجهات المؤسسية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ تحليل لأسعار الذهب في مصر اليوم.. نصائح للمستثمرين والمشترين

للمستثمرين : قد يكون الوقت مناسبًا لشراء الذهب كأداة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية المتوقعة.

: قد يكون الوقت مناسبًا لشراء الذهب كأداة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية المتوقعة. للمشترين : ينصح بمراقبة الأسعار بشكل دوري والاستفادة من فترات الاستقرار للشراء، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية والاجتماعية.

: ينصح بمراقبة الأسعار بشكل دوري والاستفادة من فترات الاستقرار للشراء، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية والاجتماعية. للمقبلين على الزواج : يمكن الاستفادة من حالة الاستقرار الحالية في السوق للشراء قبل أي موجة ارتفاع جديدة.

: يمكن الاستفادة من حالة الاستقرار الحالية في السوق للشراء قبل أي موجة ارتفاع جديدة.

عوامل مؤثرة في أسعار الذهب عالميًا: