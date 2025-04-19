أحمد جودة - القاهرة - وقفة عرفات 1446هـ وعيد الأضحى 2025: الموعد الرسمي وترتيب مناسك الحج

موسم الحج يقترب.. إليك تفاصيل وقفة عرفات وعيد الأضحى لهذا العام.. مع اقتراب موسم الحج 1446هـ، يتزايد اهتمام المسلمين في جميع أنحاء العالم بـ تفاصيل وقفة عرفات 1446هـ وموعد عيد الأضحى المبارك 2025، إلى جانب الترتيب الكامل لـ مناسك الحج لعام 1446 هـ، التي تمثّل أحد أركان الإسلام الخمسة وأهم العبادات الجماعية في الشريعة الإسلامية.

موعد وقفة عرفات 1446هـ وعيد الأضحى 2025

وفقًا للحسابات الفلكية المبدئية، فإن يوم وقفة عرفات 1446هـ سيوافق يوم الخميس 5 يونيو 2025، وهو اليوم التاسع من شهر ذو الحجة 1446 هـ، ويُعد من أعظم الأيام عند الله، إذ يجتمع الحجاج في مشهد مهيب على جبل عرفات منذ شروق الشمس حتى الغروب، حيث تتنزل الرحمة وتُغفر الذنوب وتُعتق الرقاب من النار.

أما عيد الأضحى 1446هـ، فمن المتوقع أن يبدأ يوم الجمعة 6 يونيو 2025، الموافق للعاشر من ذو الحجة، ويستمر حتى الاثنين 9 يونيو 2025، وتُقام خلاله صلاة العيد، وتُذبح الأضاحي، وتُوزع لحومها على الفقراء، وتُمارس طقوس صلة الرحم والزيارات العائلية.

ترتيب مناسك الحج بالتفصيل – موسم حج 1446هـ

تبدأ مناسك الحج يوم الثامن من ذو الحجة بما يُعرف بـ يوم التروية، وتستمر حتى اليوم الثالث عشر من الشهر، وتشمل المناسك التالية:

الإحرام من الميقات : ينوي الحاج أداء مناسك الحج، ويلتزم بالتجرد ولبس ملابس الإحرام البيضاء.

: ينوي الحاج أداء مناسك الحج، ويلتزم بالتجرد ولبس ملابس الإحرام البيضاء. يوم التروية (8 ذو الحجة) : يتوجه الحجاج إلى منى ويبيتون هناك استعدادًا ليوم عرفات.

: يتوجه الحجاج إلى ويبيتون هناك استعدادًا ليوم عرفات. الوقوف بعرفة (9 ذو الحجة) : أهم ركن من أركان الحج، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات للدعاء والتضرع من الظهر حتى غروب الشمس.

: أهم ركن من أركان الحج، حيث يقف الحجاج على للدعاء والتضرع من الظهر حتى غروب الشمس. المبيت بمزدلفة : بعد غروب شمس عرفات، ينتقل الحجاج إلى مزدلفة لجمع الحصى والمبيت هناك.

: بعد غروب شمس عرفات، ينتقل الحجاج إلى لجمع الحصى والمبيت هناك. يوم النحر (10 ذو الحجة) : يرمي الحجاج جمرة العقبة الكبرى ، ثم يذبحون الهدي ، ويتبع ذلك الحلق أو التقصير ، ثم طواف الإفاضة حول الكعبة.

: يرمي الحجاج ، ثم يذبحون ، ويتبع ذلك ، ثم حول الكعبة. أيام التشريق (11-13 ذو الحجة) : يتم رمي الجمرات الثلاث كل يوم، مع المبيت في منى .

: يتم رمي كل يوم، مع المبيت في . طواف الوداع: يؤديه الحاج قبل مغادرته مكة، وهو آخر مناسك الحج.

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