كل ما تحتاج معرفته عن وقفة عرفات ومناسك الحج لعام 1446هـ

أحمد جودة - القاهرة - وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025: المواعيد الرسمية وترتيب المناسك

مع اقتراب موسم الحج لعام 1446هـ، يتطلع المسلمون حول العالم لمعرفة تفاصيل وقفة عرفات وبداية مناسك الحج يُعد هذا الموسم من أهم الشعائر الإسلامية، حيث يجتمع ملايين الحجاج في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، التي تُعتبر من أركان الإسلام الخمسة.​

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 1446هـ

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، الموافق 9 ذو الحجة 1446هـ. ويُعد هذا اليوم من أعظم أيام السنة، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات من شروق الشمس حتى غروبها، في مشهد روحاني مهيب يُغفر فيه الذنب وتُعتق الرقاب من النار.​

أما عيد الأضحى المبارك، فمن المتوقع أن يكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025، الموافق 10 ذو الحجة 1446هـ. ويستمر الاحتفال حتى الاثنين 9 يونيو 2025، حيث يقوم المسلمون بأداء صلاة العيد، وذبح الأضاحي، وتوزيع اللحوم على المحتاجين، بالإضافة إلى زيارة الأقارب وصلة الأرحام.

ترتيب مناسك الحج لعام 1446هـ

تبدأ مناسك الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، المعروف بيوم التروية، وتستمر حتى اليوم الثالث عشر. وفيما يلي ترتيب مناسك الحج

الإحرام : يبدأ الحاج بالإحرام من الميقات المحدد، مع نية أداء الحج.​

: يبدأ الحاج بالإحرام من الميقات المحدد، مع نية أداء الحج.​ يوم التروية (8 ذو الحجة) : يتوجه الحجاج إلى منى، حيث يبيتون هناك.​

: يتوجه الحجاج إلى منى، حيث يبيتون هناك.​ الوقوف بعرفة (9 ذو الحجة) : يقف الحجاج على جبل عرفات من شروق الشمس حتى غروبها، وهو الركن الأعظم من أركان الحج.​

: يقف الحجاج على جبل عرفات من شروق الشمس حتى غروبها، وهو الركن الأعظم من أركان الحج.​ المبيت بمزدلفة : بعد غروب شمس يوم عرفة، يتوجه الحجاج إلى مزدلفة للمبيت هناك.​

: بعد غروب شمس يوم عرفة، يتوجه الحجاج إلى مزدلفة للمبيت هناك.​ يوم النحر (10 ذو الحجة) : يقوم الحجاج برمي جمرة العقبة الكبرى، وذبح الهدي، وحلق أو تقصير الشعر، ثم طواف الإفاضة.

: يقوم الحجاج برمي جمرة العقبة الكبرى، وذبح الهدي، وحلق أو تقصير الشعر، ثم طواف الإفاضة. أيام التشريق (11-13 ذو الحجة) : يقوم الحجاج برمي الجمرات الثلاث يوميًا، ويبيتون في منى.​

: يقوم الحجاج برمي الجمرات الثلاث يوميًا، ويبيتون في منى.​ طواف الوداع: قبل مغادرة مكة، يؤدي الحجاج طواف الوداع حول الكعبة المشرف

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