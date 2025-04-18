نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عامها الـ198.. طب قصر العيني تعزّز شراكاتها الدولية وتبدأ تطبيق البرنامج الإلزامي لأطباء الامتياز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، اجتماع مجلسها الشهري يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، بقاعة علي باشا إبراهيم بمركز التعليم المتطور، وذلك برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور وكلاء الكلية، نواب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، رؤساء الأقسام، مستشاري العميد، ممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية.

في بداية الجلسة، قدّم عميد الكلية التهنئة إلى أسرة الكلية وجامعة القاهرة، بمناسبة احتفاظ الجامعة بمكانتها ضمن أفضل 300 جامعة عالميًا وفق تصنيف QS الدولي من بين أكثر من 30 ألف جامعة على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يرسخ من موقع الجامعة عالميًا، ويعكس جودة العملية التعليمية والبحثية. وأشار إلى أهمية استمرار العمل على تعزيز التصنيف الدولي للكلية، بصفتها إحدى الكيانات الأكاديمية الكبرى والرئيسية في الجامعة، من خلال تبني آليات قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين الأداء الأكاديمي والبحثي.

كما هنّأ مجلس الكلية المجتمعين بمناسبة مرور 198 عامًا على تأسيس كلية طب قصر العيني، التي تم إنشاؤها في 18 مارس 1827، باعتبارها أول مدرسة للطب في مصر والعالم العربي، وهو التاريخ الذي يتزامن مع الاحتفال بيوم الطبيب المصري، مما يعكس مكانة الكلية التاريخية والريادية في تخريج أجيال من الأطباء الذين أسهموا في تطوير المنظومة الصحية بمصر والمنطقة.

واستعرض المجلس الاستراتيجية البحثية الجديدة للكلية، والتي تتضمن إعداد خطة عمل دقيقة تتماشى مع الأولويات البحثية لكل قسم علمي، وربط هذه الأولويات بمؤشرات أداء محددة وواضحة، مع الأخذ بعين الاعتبار فرص التمويل المحلي والدولي المتاحة، سواء من جهات مصرية أو مؤسسات تمويل دولية، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنتاج البحثي وتعزيز تأثيره على مستوى الجامعة والدولة.

كما أشار المجلس إلى الحدث الهام الذي استضافته جامعة القاهرة مؤخرًا، والمتمثل في انعقاد ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما يمثله هذا الحدث من انفتاح أكاديمي وثقافي دولي. وأعلن عميد الكلية خلال الجلسة عن استحداث مسار طبي جديد باللغة الفرنسية، يبدأ العمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، بهدف دعم التعدد اللغوي وتوسيع آفاق التعاون العلمي مع الجامعات الفرنكوفونية.

وتناول المجلس نتائج اللقاء الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، مع السيدة إيكاترينا زاهارييفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار، في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، والذي ناقش سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث العلمي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وثمّن المجلس الجهود التي يبذلها وزير التعليم العالي لتعزيز مكانة مصر في المحافل العلمية الدولية، كما استعرض مشاركة الأستاذ الدكتور عبد الحميد الزهيري، أستاذ الأنف والأذن المتفرغ ومستشار العميد للابتكار، في المباحثات المتعلقة باتفاقية الشراكة بين مصر وبرنامج "هورايزون أوروبا"، بصفته المفوض المصري الرئيسي في البرنامج، حيث وقّع الزهيري بالأحرف الأولى على الاتفاقية، التي تتيح لمصر الاستفادة من جميع امتيازات الشراكة الأوروبية، حتى قبل التوقيع النهائي المقرر في نوفمبر 2025. وأوضح الزهيري خلال عرضه للمجلس أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين المصريين للمشاركة في مشروعات الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات البحث الطبي والابتكار، وتُعزز التعاون البحثي بين مصر ودول أوروبا.

وشدد الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق البرنامج الإلزامي لأطباء الامتياز، وفقًا لما ورد في القرار الوزاري رقم 2506 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2023، والذي ينص على أن مدة التدريب الإجباري تمتد لعامين بعد إتمام خمس سنوات من الدراسة النظرية والعملية. وأكد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والطلاب بتطبيق هذا البرنامج، والالتزام بجداول التدريب المحددة طبقًا للوائح المنظمة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا النظام الجديد (5+2) هو إعداد طبيب مؤهل علميًا ومهنيًا لممارسة مهنة الطب باحترافية بعد انتهاء فترة الامتياز.

كما استعرض المجلس الأنشطة التي شهدتها الكلية في الفترة الماضية، والتي تضمنت لقاءات الإفطار الرمضانية، منها إفطار مجلس الكلية، إلى جانب الإفطارات السنوية لوحدات وأقسام الكلية والمستشفيات الجامعية، والتي شارك فيها طلاب برنامج الإيبكا، وإدارة العمليات، ومستشفى الطوارئ، وقسم النساء والتوليد، والإدارة الهندسية، والعاملون بالمستشفيات، في أجواء من الود والتقدير.

وفي إطار العلاقات الأكاديمية الدولية، أشار المجلس إلى الزيارة التي قام بها رئيس جامعة كيل الألمانية لكلية الطب يوم 12 أبريل 2025، والتي جاءت في إطار تعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي بين مصر وألمانيا، وتوسيع مجالات التعاون البحثي والتدريبي بين الجامعتين، وهو ما اعتبره المجلس خطوة إيجابية لدعم العلاقات التعليمية بين الجانبين.

كما ناقش المجلس أبرز المؤتمرات العلمية التي عقدتها الكلية خلال شهر أبريل، وشملت مؤتمر الروماتيزم والتأهيل في 9 أبريل، ومؤتمر طب الأطفال بعنوان "بين الأصالة والتحديث" في اليوم نفسه، يليه مؤتمر الأمراض المتوطنة في 10 أبريل، ثم مؤتمر الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية بالتعاون مع قسم الأعصاب في 13 أبريل، وأخيرًا مؤتمر طب الحالات الحرجة بالتعاون مع أمراض القلب يوم 14 أبريل. وأكد المجلس أن هذه المؤتمرات تمثل مؤشرًا على النشاط العلمي المكثف داخل الكلية، وتوفر منصة لعرض الأبحاث وتبادل الخبرات بين المتخصصين.

وفي محور الأنشطة المجتمعية، ناقش المجلس نتائج القوافل الطبية التي نظمتها الكلية، ومنها قافلة إلى دار مسنين "بيت العائلة" بالبدرشين يوم 25 مارس 2025 ضمن مبادرة "بداية"، وأخرى إلى دار أيتام بالجيزة يوم 15 أبريل ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإضافة إلى تنظيم المعرض الخيري السنوي للطلاب في 12 مارس، واليوم العلمي الطلابي الأول لحملة "في الوقاية حماية"، والهادف إلى رفع الوعي الصحي لدى الطلاب والمجتمع.

كما استعرض المجلس الجهود المبذولة داخل المستشفيات الجامعية، وعلى رأسها افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي المطورة بمستشفى الباطنة يوم 18 مارس، وتكريم الأمهات المثاليات في مستشفيات قصر العيني يوم 20 مارس، وفي مستشفى المنيل التخصصي يوم 27 مارس.

وخلال إجازة عيد الفطر، استقبلت المستشفيات الجامعية 25،317 مريضًا بأقسام الطوارئ، منهم 11،000 مريضًا في أول أيام العيد فقط، مما يعكس حجم الجهد المبذول. كما نجح فريق النساء والتوليد في إجراء عملية ولادة قيصرية حرجة لسيدة حامل في الشهر السابع تعاني من ضعف شديد بعضلة القلب باستخدام جهاز ECMO، وهو إنجاز طبي ساهم في إنقاذ حياة الأم والجنين.

وأعلنت إدارة الكلية صرف مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، تقديرًا لجهودهم الاستثنائية خلال الفترة الماضية.

وفي ختام الاجتماع، توجه الأستاذ الدكتور حسام صلاح بالشكر لأعضاء المجلس على مساهماتهم المتواصلة في دعم مسيرة الكلية، مشيدًا بروح الالتزام والتفاني التي ظهرت من جميع الفرق الطبية والإدارية بمستشفيات قصر العيني، والتي تؤكد استمرار المستشفيات في أداء دورها الوطني والمهني بكفاءة واقتدار.