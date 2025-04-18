نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة رموز التعليم والثقافة.. تكريم رسمي لرئيس جامعة القاهرة تقديرًا لنجاح زيارة ماكرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرّم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة في إنجاح الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جامعة القاهرة، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

جاء هذا التكريم خلال احتفالية رسمية شهدها عدد من الشخصيات البارزة، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونخبة من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التعليم العالي ورموز الصحافة والإعلام.

وأشاد وزير التعليم العالي بحُسن تنظيم جامعة القاهرة للفعالية، والجهود الكبيرة التي بذلتها لتعكس صورة مشرّفة لمؤسسات التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر وفرنسا، وتعزيز التفاهم الثقافي المشترك.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق عن تقديره لهذا التكريم، مؤكدًا أنه ليس تكريمًا شخصيًا فقط، بل هو تقدير لمكانة جامعة القاهرة ودورها المحوري كمنارة للتواصل الحضاري والعلمي مع مختلف دول العالم، وفي مقدمتها فرنسا التي تربطها بمصر علاقات تاريخية وثقافية راسخة.