مصادر: حماس لا تزال تدرس جميع المقترحات المقدمة من الوسطاء لإيقاف الحرب في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أبريل 2025 09:33 مساءً - أفادت مصادر لـ القاهرة الإخبارية، بأن مشاورات حماس مستمرة من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن حماس لا تزال تدرس جميع المقترحات المقدمة من الوسطاء.

وأفادت المصادر، بأن جهود الوساطة المصرية القطرية تتواصل، من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء 49 شهيدًا في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 4 فلسطينيين ارتقوا شهداء بينهم طفلان بقصف الاحتلال منطقة الصفطاوي شمال غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف لمبان سكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال غارتين على شمال شرق رفح.