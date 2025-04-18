مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مشاورات حماس مستمرة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أبريل 2025 09:33 مساءً - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، عن مصادر خاصة بالقناة، يفيد بأن مشاورات حماس مستمرة من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، عرضت خبرا نقلته عن وسائل إعلام فلسطينية، ما يفيد بسقوط شهيد، إثر قصف مدفعية الاحتلال منطقة قيزان رشوان في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان مراسل القاهرة الإخبارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أفاد قبل قليل، بأن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء غد، ستكون بشأن إيران ومفاوضات صفقة تبادل المحتجزين.