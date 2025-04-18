نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 28 أكتوبر.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت شركة INP EGYPT و منظمة AFRICA VEREIN الألمانية مع شركة ماستر بوينت، للحلول التسويقية وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية، وفندق سانت ريجينس القاهرة، عقود تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للهيدروجين الأخضر، والذى يعقد لأول مرة في مصر تحت عنوان " Third HYDROGEN IN AFRICA – EGYPT " خلال الفترة من 28 – 29 اكتوبر المقبل.



يشكل المؤتمر والمعرض الذي عقد لدورتين متتاليتين في ألمانيا ملتقى دولي للجهات الحكومية والقطاع الخاص، والأكاديميين والباحثين والعلماء المتخصصين في مجال إنتاج الهيدروجين في أوروبا وإفريقيا، للتعرف على أحدث تكنولوجيات واقتصاديات إنتاج الطاقة النظيفة وبحث أفضل فرص الاستثمار.



وقال المهندس علاء كمال رئيس مجلس إدارة شركة INP EGYPT، ونائب رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن المؤتمر يأتي في إطار العمل على استغلال مصادر الطاقة المتوفرة في إفريقيا في إنتاج الهيدروجين، والطاقة النظيفة المتوفرة لإمداد أوروبا بالطاقة النظيفة التي تحتاجها، والعمل على تعريف الدول الأفريقية بتكنولوجيا إنتاج الهيدروحين والطاقة النظيفة وتشجيع الشركات الأوروبية المستهلكة للهيدروجين، على التعاون مع الدول الأفريقية.



وأضاف إن اختيار مصر لعقد المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة وما تقدمه من تيسيرات وحوافز لتنفيذ المشروعات، وما تتمتع به من علاقات قوية وشراكة استراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وقال محمد سويد رئيس مجلس إدارة شركة ماستر بوينت، إن استضافة مصر لمؤتمر ومعرض HYDROGEN IN AFRICA – EGYPT يعزز جهود الدولة المصرية ودورها، لتصبح مركزًا لتصدير الطاقة النظيفة من إفريقيا لدول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن تعاون شركة MASTER POINT مع شركة INP EGYPT، AFRICA VEREI الألمانية الرائدة في تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية، من شأنه إخراج الحدث العالمي بشكل يليق بمكانة وموقع مصرالاستراتيجي،

ومن جانبه قال رامي جلال الرئيس التنفيذى لشركة ماستر بوينت إن الشركة لديها فريق عمل متكامل وشراكات استراتيجية تسمح لها بتنفيذ هذا الحدث العالمي بمستوى عالٍ من الدقة والاحترافية.

يذكر أن المنظمة الألمانية الأفريقية للأعمال (Afrika-Verein) التزمت لأكثر من 90 عامًا، بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وإفريقيا، كونها منظمة تجارية معنية بالتجارة الخارجية، تتعاون مع 500 شركة من ألمانيا وأوروبا وإفريقيا، وتوفر معلومات معمّقة عن الأسواق والدول، وتُنشئ منصة للحوار والتواصل، كما تدعم بقوة مصالح أعضائها على المستويين الوطني والدولي