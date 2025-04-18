أحمد جودة - القاهرة - الطقس المتوقع غدًا السبت 19 أبريل 2025 في مصر

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. الطقس في مصر يوم السبت 19 أبريل.. تشير التوقعات الجوية ليوم غدٍ السبت 19 أبريل 2025 إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في معظم المناطق في مصر، مع بعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة المواطنين في بعض الأماكن.

تفاصيل الطقس في مختلف المناطق

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. الطقس في مصر يوم السبت 19 أبريل

القاهرة الكبرى

الطقس : حار نهارًا، معتدل ليلًا.

: حار نهارًا، معتدل ليلًا. درجات الحرارة : العظمى 31°C، الصغرى 18°C.

: العظمى 31°C، الصغرى 18°C. الظواهر الجوية : من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح. كما ستنشط الرياح في بعض المناطق.

: من المتوقع أن تكون هناك صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح. كما ستنشط الرياح في بعض المناطق. الإسكندرية والسواحل الشمالية

الطقس : معتدل نهارًا، لطيف ليلًا.

: معتدل نهارًا، لطيف ليلًا. درجات الحرارة : العظمى 24°C، الصغرى 16°C.

: العظمى 24°C، الصغرى 16°C. الظواهر الجوية : سيكون الطقس مناسبًا للتنزه على السواحل، مع درجات حرارة معتدلة طوال اليوم.

: سيكون الطقس مناسبًا للتنزه على السواحل، مع درجات حرارة معتدلة طوال اليوم. مناطق الصعيد (أسوان، قنا، سوهاج)

الطقس : حار نهارًا، معتدل ليلًا.

: حار نهارًا، معتدل ليلًا. درجات الحرارة : العظمى تتراوح بين 35°C و38°C، الصغرى بين 16°C و21°C.

: العظمى تتراوح بين 35°C و38°C، الصغرى بين 16°C و21°C. الظواهر الجوية : الطقس في جنوب الصعيد سيكون حارًا جدًا خلال النهار، مما يتطلب أخذ الاحتياطات ضد حرارة الشمس في هذه المناطق.

: الطقس في جنوب الصعيد سيكون حارًا جدًا خلال النهار، مما يتطلب أخذ الاحتياطات ضد حرارة الشمس في هذه المناطق. مطروح

الطقس : معتدل نهارًا، لطيف ليلًا.

: معتدل نهارًا، لطيف ليلًا. درجات الحرارة : العظمى 23°C، الصغرى 13°C.

: العظمى 23°C، الصغرى 13°C. الظواهر الجوية: الطقس في مطروح سيكون معتدلًا طوال اليوم، مع فرصة لطقس هادئ في المساء.

نصائح للتعامل مع الطقس الحار يوم السبت 19 أبريل 2025 في مصر