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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. الطقس في مصر يوم السبت 19 أبريل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الطقس المتوقع غدًا السبت 19 أبريل 2025 في مصر
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. الطقس في مصر يوم السبت 19 أبريل.. تشير التوقعات الجوية ليوم غدٍ السبت 19 أبريل 2025 إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في معظم المناطق في مصر، مع بعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة المواطنين في بعض الأماكن.
تفاصيل الطقس في مختلف المناطق
- القاهرة الكبرى
- الطقس: حار نهارًا، معتدل ليلًا.
- درجات الحرارة: العظمى 31°C، الصغرى 18°C.
- الظواهر الجوية: من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح. كما ستنشط الرياح في بعض المناطق.
- الإسكندرية والسواحل الشمالية
- الطقس: معتدل نهارًا، لطيف ليلًا.
- درجات الحرارة: العظمى 24°C، الصغرى 16°C.
- الظواهر الجوية: سيكون الطقس مناسبًا للتنزه على السواحل، مع درجات حرارة معتدلة طوال اليوم.
- مناطق الصعيد (أسوان، قنا، سوهاج)
- الطقس: حار نهارًا، معتدل ليلًا.
- درجات الحرارة: العظمى تتراوح بين 35°C و38°C، الصغرى بين 16°C و21°C.
- الظواهر الجوية: الطقس في جنوب الصعيد سيكون حارًا جدًا خلال النهار، مما يتطلب أخذ الاحتياطات ضد حرارة الشمس في هذه المناطق.
- مطروح
- الطقس: معتدل نهارًا، لطيف ليلًا.
- درجات الحرارة: العظمى 23°C، الصغرى 13°C.
- الظواهر الجوية: الطقس في مطروح سيكون معتدلًا طوال اليوم، مع فرصة لطقس هادئ في المساء.
نصائح للتعامل مع الطقس الحار يوم السبت 19 أبريل 2025 في مصر
- تجنب التعرض المباشر للشمس: حاول تجنب الخروج في ساعات الذروة، خصوصًا بين الساعة 12 ظهرًا و4 عصرًا، حيث تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها. إذا كان لا بد من الخروج، استخدم قبعة أو نظارات شمسية.
- ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة: اختر ملابس قطنية خفيفة اللون لامتصاص أقل حرارة ممكنة. تجنب ارتداء الألوان الداكنة لأنها تمتص الحرارة.
- شرب الكثير من السوائل: من الضروري شرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على الترطيب. يُفضل شرب الماء البارد بشكل مستمر حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، لتجنب الإصابة بالجفاف.
- استخدام واقي الشمس: إذا كنت مضطرًا للخروج، استخدم واقي شمس بعامل حماية مرتفع (SPF) لحماية بشرتك من الأشعة الضارة.
- القيادة بحذر: إذا كنت ستسافر بالسيارة أو تقود على الطرق السريعة، توخَّ الحذر بسبب احتمالية تكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، مما قد يؤثر على الرؤية.
- الراحة في الأماكن المكيفة: إذا كنت في المنزل أو المكتب، حاول البقاء في أماكن مكيفة أو في أماكن مظللة لتقليل التعرض لحرارة الطقس.
- احترس من الأرق والدوار: إذا شعرت بأي أعراض مثل الدوار أو الإغماء، ابحث عن مكان بارد واتصل بأقرب مركز طبي للحصول على استشارة.