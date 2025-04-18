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أحمد جودة - القاهرة - "السكة الحديد" تنفي شائعة حريق قطار خط المنصورة – المطرية

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا رسميًا تنفي فيه ما تم تداوله عبر بعض صفحات "فيسبوك" حول نشوب حريق في أحد القطارات على خط المنصورة – المطرية، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأن حركة القطارات تسير بشكل منتظم دون أي أعطال أو حوادث.

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه منظومة السكك الحديدية جهودًا مستمرة للتطوير، سواء من حيث تحديث العربات بتشغيل القطارات المكيفة وقطارات "تالجو"، أو في تحسين خدمات الحجز الإلكتروني. وعلى الرغم من هذه الإنجازات، ما تزال بعض الصفحات المجهولة تنشر أخبارًا كاذبة قد تثير الذعر وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بالمؤسسات الخدمية.

الهيئة تنفي: لا حريق على أي قطار في الشبكة

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه لا صحة مطلقًا لوجود حريق في أي قطار يعمل على خط المنصورة – المطرية، مشيرة إلى أن كافة القطارات تسير بصورة طبيعية ومنتظمة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك هذا الخط الحيوي الذي يخدم عددًا كبيرًا من المواطنين في الدلتا.

انتظام في التشغيل وخدمة مميزة

أوضحت الهيئة أن القطارات التي تعمل على خط المنصورة – المطرية هي من نوع "تحيا مصر"، والتي تواصل رحلاتها بشكل منتظم دون تأخير أو توقف، في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

إجراءات قانونية ضد الصفحات المروّجة للشائعة

أشارت الهيئة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي نشرت هذه الأكاذيب، لما تسببت به من إثارة للقلق ونشر معلومات مغلوطة، موضحة أن القانون يجرّم نشر الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن العام أو تبث الذعر بين المواطنين.

في ختام بيانها، ناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة تحري الدقة في الحصول على الأخبار، من خلال متابعة الصفحات والمصادر الرسمية للهيئة سواء على الإنترنت أو عبر وسائل الإعلام المعتمدة، تجنبًا لنشر الذعر أو الإضرار بالمصلحة العامة.