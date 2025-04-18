أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت 19 أبريل 2025 في مصر

الطقس المتوقع ليوم غدٍ السبت 19 أبريل 2025 في مصر والسعودية.. ارتفاع درجات الحرارة وظهور بعض الظواهر الجوية.. تشير التوقعات الجوية ليوم غدٍ السبت 19 أبريل 2025 إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في معظم المناطق في مصر والسعودية، مع ظهور بعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة المواطنين في بعض المناطق.

الطقس المتوقع غدٍ السبت 19 أبريل 2025 في مصر والسعودية.. ارتفاع درجات الحرارة وظهور بعض الظواهر الجوية

الطقس في مصر

القاهرة الكبرى

يُتوقع أن يشهد طقس القاهرة الكبرى يوم السبت حرارة مرتفعة خلال النهار، حيث من المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية، بينما تكون درجات الحرارة الصغرى في حدود 18 درجة مئوية.

كما يُتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح. وستنشط الرياح في بعض المناطق.

يُتوقع أن يشهد طقس القاهرة الكبرى يوم السبت حرارة مرتفعة خلال النهار، حيث من المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية، بينما تكون درجات الحرارة الصغرى في حدود 18 درجة مئوية. كما يُتوقع أن تكون هناك صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح. وستنشط الرياح في بعض المناطق. الإسكندرية

على السواحل الشمالية، وخاصة في الإسكندرية ، سيكون الطقس معتدلًا نهارًا ولطيفًا ليلًا. من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 24 درجة مئوية، بينما ستنخفض الصغرى إلى 16 درجة مئوية.

على السواحل الشمالية، وخاصة في ، سيكون الطقس معتدلًا نهارًا ولطيفًا ليلًا. من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 24 درجة مئوية، بينما ستنخفض الصغرى إلى 16 درجة مئوية. مطروح

في مطروح ، سيكون الطقس مشابهًا للإسكندرية، مع درجة حرارة عظمى 23 درجة مئوية وصغرى 13 درجة مئوية. الطقس في هذه المناطق سيكون معتدلًا طوال اليوم مع انخفاض في درجات الحرارة ليلًا.

في ، سيكون الطقس مشابهًا للإسكندرية، مع درجة حرارة عظمى 23 درجة مئوية وصغرى 13 درجة مئوية. الطقس في هذه المناطق سيكون معتدلًا طوال اليوم مع انخفاض في درجات الحرارة ليلًا. جنوب الصعيد (أسوان، قنا، سوهاج)

أما في مناطق جنوب الصعيد مثل أسوان وقنا وسوهاج، من المتوقع أن يكون الطقس حارًا جدًا نهارًا، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى ما بين 35 و38 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة في الليل لتصل إلى ما بين 16 و21 درجة مئوية.

الطقس المتوقع غدٍ السبت 19 أبريل 2025 في مصر والسعودية.. ارتفاع درجات الحرارة وظهور بعض الظواهر الجوية

الطقس في السعودية

الرياض

وفي السعودية، وبالتحديد في الرياض، من المتوقع أن يكون الطقس حارًا خلال النهار، حيث ستصل درجات الحرارة العظمى إلى 34 درجة مئوية، بينما ستكون درجات الحرارة الصغرى نحو 22 درجة مئوية. سيظل الطقس حارًا على معظم المدن الرئيسية في السعودية خلال ساعات النهار، مع تحسن في درجات الحرارة ليلًا.

نصائح للمواطنين

نظرًا لارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق، تُنصح وزارة الصحة المصرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الإجهاد الحراري، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة، شرب كميات وفيرة من الماء، وارتداء الملابس الخفيفة والواسعة.