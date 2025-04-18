عاجل- هيئة سلامة الغذاء.. ضبط منتجات غذائية فاسدة في "بلبن" و"كرم الشام" و"كنافة وبسبوسة" و"وهمي" و"عم شلتت"

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أحمد جودة - القاهرة - ضبط منتجات غذائية فاسدة في "بلبن" و"كرم الشام" و"كنافة وبسبوسة" و"وهمي" و"عم شلتت"

في واحدة من أكبر الحملات الرقابية التي شهدها قطاع الأغذية في مصر خلال السنوات الأخيرة، أعلنت الجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن غلق وتشميع عشرات الفروع والمنشآت الإنتاجية التابعة لسلاسل غذائية شهيرة، من بينها "بلبن" و"كرم الشام" و"كنافة وبسبوسة"، في عدة محافظات بالجمهورية، وذلك عقب اكتشاف مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وتأتي هذه القرارات على خلفية تقارير تفتيشية أكدت وجود منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى استخدام ألوان محظورة دوليًا، ووجود بكتيريا ممرضة مسؤولة عن حالات تسمم غذائي تم تسجيلها مؤخرًا.

وشددت الهيئة في بيان رسمي أن الحملات الرقابية ستستمر خلال الفترة المقبلة دون تهاون، وأن الهدف الأول والأخير هو حماية صحة المواطنين وضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة. فيما أصدرت شركة "بلبن" بيانًا رسميًا أعربت فيه عن استعدادها للخضوع لأي مراجعة من الجهات المختصة، مؤكدة التزامها بتصحيح أوضاعها التشغيلية.

بيان شركة بلبن بعد قرارات الإغلاق

بعد غلق عشرات من فروعها البالغ عددها 110 فرع ومنشأة إنتاجية داخل مصر، أصدرت شركة "بلبن للأغذية" بيانًا أكدت فيه:

استعدادها الكامل للخضوع لأي مراجعات أو تدقيق من الجهات الرقابية.

التزامها بتصحيح أي أخطاء قد تكون حدثت.

إقرارها بصعوبة الاستمرار في ظل الأوضاع الحالية وعجزها عن الوفاء بالالتزامات التشغيلية.

أملها في إعطاء فرصة لمشروع مصري لاستكمال مسيرته.

رد الهيئة القومية لسلامة الغذاء

في بيان رسمي، أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن سلامة الغذاء قضية تمس الصحة العامة للمجتمع وتم رصد شكاوى عديدة من مواطنين حول منتجات غذائية فاسدة وسجلت حالات متعددة من أعراض التسمم الغذائي بسبب تلك المنتجات فدفعت الوقائع دفعت الجهات الرقابية إلى التدخل الفوري والتحقيق.

تفاصيل الحملة التفتيشية الموسعة

نفذت فرق الهيئة الرقابية حملات شاملة شملت زيارة أكثر من 47 محلًا ومنشأة غذائية تابعة لسلاسل: بلبن وكرم الشام وكنافة وبسبوسة وهمي وعم شلتت وسحب عينات من الخامات والمنتجات وتحليلها معمليًا وتم رصد وجود بكتيريا ممرضة تعتبر من أبرز مسببات التسمم الغذائي وتم العثور على ألوان محظورة دوليًا داخل بعض المنتجات وهذا بسبب طرق تخزين غير سليمة ساعدت على فساد المنتجات.

إجراءات الهيئة ضد المخالفات

إغلاق النشاط مؤقتًا للفروع والمنشآت المخالفة لحين تصحيح الأوضاع.

مصادرة وإعدام المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

التأكيد على استمرار الحملات التفتيشية بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.

دعوة المستهلكين للتبليغ عن أي شكاوى غذائية عبر القنوات الرسمية.

دعوة للالتزام بمعايير سلامة الغذاء

وجهت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحذيرًا واضحًا لأصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام الصارم بمعايير سلامة الغذاء المعتمدة وتوفير بيئة تخزين وتداول تضمن صلاحية المنتجات والابتعاد عن أي مواد أو إضافات محظورة تهدد صحة المستهلك.

كما أكدت الهيئة أن أي تجاوزات مستقبلية سيتم التعامل معها بحزم، حفاظًا على الصحة العامة وثقة المستهلك في المنظومة الغذائية.

البيان الرسمي

بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء:

تعد سلامة الغذاء من القضايا الأساسية التي تمسّ صحة الأفراد والمجتمع وفي الآونة الأخيرة، تم رصد عدد من الشكاوى من قبل المواطنين تتعلق بوجود منتجات غذائية فاسدة في الأسواق، نتج عنها تسجيل حالات متعددة بإصابة بعض المستهلكين باعراض تسمم غذائي ، مما أثار قلق المستهلكين والجهات الرقابية على حد سواء.

في إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة و مأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، قامت الفرق الرقابية خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع و محلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن ، كرم الشام ، كنافة وبسبوسة ، وهمي ، عم شلتت) محل الشكاوى في مختلف محافظات الجمهورية.

تهدف هذه الحملات إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بمعايير سلامة الغذاء، شروط التخزين السليم، وصلاحية المنتجات المعروضة، إضافةً إلى رصد أي مخالفات تتعلق بالغش الغذائي.

تم سحب عينات بواسطة اللجان الرقابية من الخامات و المنتجات بالمصانع والفروع ووردت نتائج التحاليل تفيد بوجود بكتريا ممرضه في العديد من المنتجات الغذائية المعده للتداول هذه البكتيريا تُعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل أساسي. كذلك احتوت بعض المنتجات على الوان محظورة دوليا ، بينما تم تخزين البعض الآخر بطرق غير صحيحة مما قد يساعد على فساد المنتجات وتغيّر خصائصها و فسادها .

وقد أسفرت الجولات التفتيشية عن النتائج التالية:

- زيارة أكثر من [47] محل ومنشأة غذائية التابعة لهذ السلاسل.

-اتخاذ إجراءات نظامية شملت إغلاق النشاط مؤقتًا للعلامات التجارية المذكورة انفأ لحين تصحيح و توفيق الأوضاع.

- مصادرة و اعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتهيب الهيئة بجميع أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام التام باشتراطات و معاير سلامة الغذاء المحددة من قبل الهيئة والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن الجولات الرقابية ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة القادمة دون تهاون، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم وفق الأنظمة والقوانين.

كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

- البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

- الموقع الرسمى للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

- الخط الساخن لحماية المستهلك