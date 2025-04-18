الأهلي يُنهى استعداداته لمباراة صن داونز بدوري الأبطال بقراءة الفاتحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أبريل 2025 06:33 مساءً - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز، التي تقام فى الثالثة عصر غدٍ السبت فى ذهاب نصف نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة. وتم السماح لوسائل الإعلام بتصوير الـ15 دقيقة الأولى من التدريبات، وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

وبدأ المران بالتجمع فى وسط الملعب لقراءة الفاتحة، ثم أدى اللاعبون فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية خلال تدريبات الكرة.

وعُقد صباح اليوم، الجمعة، بأحد فنادق مدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا، الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقى، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الفريقين والتى تقام غدا السبت فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدى حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدى فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدى حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي، بالكامل.

وناقش الاجتماع مواعيد وصول الفريقين إلى أرض الملعب، وانطلاق عمليات الإحماء، والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويلتقى الأهلى مع صن دأونز فى الثالثة عصر غدًا السبت على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة الجمعة المقبل.