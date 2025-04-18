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أحمد جودة - القاهرة - تحقيق: الأسباب الكامنة وراء غلق فروع "بـ لبن" في مصر والسعودية وتأثير ذلك على السوق

ماذا وراء إغلاق 110 فروع لـ "بـ لبن" في مصر والسعودية؟ الكشف الأسباب الحقيقية للمخالفات.. أطلقت الأجهزة الرقابية في مصر حملات مفاجئة شملت عدة سلاسل تجارية شهيرة على رأسها "بـ لبن"، وأسفرت عن إغلاق عدد من المحلات بعد رصد مخالفات صحية خطيرة تهدد صحة المواطنين، وسط جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول مستقبل هذه البراندات، ومن يقف وراءها.

ماذا وراء إغلاق 110 فروع لـ "بـ لبن" في مصر والسعودية؟ الكشف الأسباب الحقيقية للمخالفات.. تفاصيل الحملة الرقابية

شملت الحملة التفتيش على فروع مختلفة تابعة لسلسلة "بـ لبن" وغيرها من البراندات المنتشرة في مناطق عديدة، وتنوعت المخالفات ما بين:

استخدام مكونات مجهولة المصدر

سوء تخزين المواد الغذائية

تداول مواد منتهية الصلاحية

غياب التراخيص القانونية

تدني مستوى النظافة

مخالفة اشتراطات وزارة الصحة

وأكدت وزارة الصحة المصرية أن تلك الحملات تأتي في إطار حرصها على الحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي لأي منشآت غير ملتزمة بمعايير السلامة والجودة، مشددة على أن الإجراءات لن تستثني أحدًا مهما كانت شهرة البراند.

من هم أصحاب البراندات المغلقة؟

مؤمن عادل – مؤسس "بـ لبن"

شاب سكندري بدأ مشروع "بـ لبن" عام 2021، وحقق نجاحًا واسعًا من خلال تقديم أصناف حلويات ومشروبات بطرق مبتكرة، مثل "الكشري الحلو" و"الفول الحلو"، حتى انتشرت السلسلة في أكثر من 120 فرعًا خلال 3 سنوات.

محمد عبد الفتاح – رئيس مجلس إدارة "بـ لبن مصر"

يدير شركة "بـ لبن مصر" التي تأسست في 2009، وتنتج أصناف الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن، وتمتلك أيضًا سلسلة "حلو ولبن".

ردود فعل وتفاعل الجمهور

تحول اسم "بـ لبن" إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الإغلاق، وتباينت الآراء بين داعمين للحملة باعتبارها حماية للمستهلك، وآخرين رأوا أن بعض القرارات قد تفتقد للدقة وتؤثر سلبًا على شباب أصحاب المشاريع الناشئة.

في انتظار نتائج التحاليل

تم إرسال عينات من المنتجات المضبوطة إلى المعامل المركزية لتحليلها، ومن المتوقع صدور تقرير رسمي خلال الأيام المقبلة سيحدد إن كانت هذه البراندات ستُمنح فرصة للتصحيح، أو يتم شطبها نهائيًا من السوق.

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